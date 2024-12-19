連三降！香港跟進美降息一碼 金管局：預計利率在一段時間內仍處於相對較高水平

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-19 12:40

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香港金融管理局 (HKMA) 在聯準會 (Fed) 宣佈降息 1 碼後也跟進，今 (19) 日早上 8 時許宣布將基準利率下調 1 碼至 4.75% 並即刻生效。這是 HKMA 自今年 9 月以來連續第三次降息。

香港金管局總裁余偉文今早在記者會上表示，本次 Fed 降息符合市場預期，Fed 點陣圖也顯示降幅恐縮小至 2 碼，明年降息幅度仍不明朗，存在變數，降幅最終取決於美國的通膨、就業等經濟數據。

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余偉文認為，利率在可見的一段時間內仍處於相對較高水位，未來降息速度有頗大不確定性。銀行是否下調存貸利率，由銀行自行決定，視乎拆款利率、資金成本結構再決定是否下調。

他並指出，降息環境對香港經濟甚至房市都有幫助，借貸人士負擔減輕，當地房市過去兩個月成交穩定提升，價格水準也有所上升。

Fed 周四 (18 日) 宣佈，將聯邦基金利率目標區間下調 1 碼到 4.25% 至 4.5% 之間，並預期明年降息幅度恐收窄至 50 個基點。

余偉文也說，香港的金融和貨幣市場運作順暢，市場流動性平穩，港元也維持穩定。在聯繫匯率制度下，香港銀行同業拆款利率接近 Fed 利率，短期拆款利率受本地市場港元供需影響。香港的存貸利率取決於市場資金供應、拆息成本、銀行自身資金成本架構等。

香港金管局指出，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加 50 個基點，或隔夜及 1 個月香港銀行同業拆息的 5 日移動平均數的平均值，以較高者為準。今年以來，香港基準利率據悉已從 5.75% 下降至 4.75%。