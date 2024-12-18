〈貴金屬盤後〉美元走強、公債殖利率攀升 市場料明年放緩降息 黃金回落

鉅亨網編譯許家華 2024-12-18 06:43

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在美元走強和美國公債殖利率攀升的壓力下，黃金周二 (17 日) 價格下跌，因投資人關注聯準會 (Fed) 今年最後一次政策會議，對 2025 年逐步降息的預期越來越高。

現貨黃金下跌 0.2% 至每盎司 2647.81 美元。

美國黃金期貨收跌 0.3%，至每盎司 2662 美元。

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美元指數上漲 0.1%，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴，而美國 10 年期公債殖利率徘徊在 4 周高點附近。Fed 周三將宣布政策決議，市場普遍預期降息 25 個基點。

Fed 更新的經濟預測和點陣圖也是市場焦點，因其可能會重塑對 2025 年和 2026 年利率軌蹟的預期。「所以問題是，Fed 是否會比市場目前的預期更加鷹派或更鴿派。由於川普的議程，市場預期 Fed 現階段對進一步降息會更加謹慎。」Forex.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 說。

根據 CME 的 FedWatch 工具，本周 Fed 降息 25 個基點的可能性為 95%，但 1 月降息的可能性僅 16% 左右。

OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 表示：「在邁向 Fed 會議之際，黃金風險實際上傾向於下行。」

與此同時，美國 11 月零售銷售增幅超過預期，令近幾個月通膨數據回升添一把火，並暗示 Fed 可能在 1 月暫停降息。

交易員也關注本周稍晚的關鍵美國國內生產毛額 (GDP) 和通膨數據，以尋求進一步的線索。

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