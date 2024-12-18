〈陸股盤後〉A股分紅派息手續費減半 三大指數同步走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-18 16:30

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中國 A 股市場三大指數周三（18 日）收盤同步走高，中國結算周二晚間發布通知，自明年 1 月 1 日起，對滬深市場 A 股分紅派息手續費實施減半收取優惠措施。

滬指周三收盤漲 0.62% 報 3,382.21 點，深證成指漲 0.44% 報 10,584.27 點，創業板指漲 0.04% 報 2,202.14 點。滬深北三市成交額合計人民幣 1.3755 兆元。

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旅遊餐飲、食品飲料、釀酒、農業、券商類股走低，半導體族群強勢拉升，電力、汽車、銀行、鋼鐵類股上揚。

中國結算周二晚間發布通知，自明年 1 月 1 日起，對滬深市場 A 股分紅派息手續費實施減半收取優惠措施，即按照派發現金總額的 0.5‰收取分紅派息手續費，手續費金額超過人民幣 150 萬元以上的部分予以免收。

《證券時報》指出，上市公司的分紅一直是投資者關注的重點。東方財富 Choice 的數據顯示，截至 12 月 14 日，今年來已有 3,966 家上市公司發布現金分紅相關公告，年增 12.07%；分紅金額合計人民幣 2.35 兆元。

今年 4 月 12 日，新「國九條」以及交易所一系列配套規則的徵求意見稿出爐，對上市公司分紅規定做出了重點安排。除了引導上市公司加強分紅、提升分紅水準和頻次外，中國政府還提出將多年不分紅或者分紅比例偏低的公司納入「實施其他風險警示」（ST）。

據興業證券研究，近年來部分行業投資增速放緩，企業資本開支收縮，整體分紅比例由 30% 提升至 2022 年的 41%，尤其是 2020 年以來企業自由現金流維持在高峰，現金資產的比重再創新高。

同時，伴隨著無風險利率降低，從公司財務角度看，將公司冗餘流動性用於財務投資的性價比也在不斷降低。

興業證券認為，隨著政策加持，紅利類股票或迎來長期估值重塑，A 股和港股市場或將迎來紅利時代。