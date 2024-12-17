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〈貴金屬盤後〉美元走軟、地緣政治緊張持續 金價小漲

鉅亨網編譯陳又嘉 2024-12-17 05:16

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黃金價格周一小幅上漲(圖：Shutterstock)

黃金價格周一 (16 日) 小幅上漲，受地緣政治局勢持續緊張及美元走軟的支撐。市場正等待聯準會 (Fed) 政策會議結果，外界普遍預期此次會議將宣布第三次降息，並釋出 2025 年前景的線索。

  • 現貨黃金價格現貨黃金下跌 0.2%，報每盎司 2,669.5 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.2%，報每盎司 2,670 美元美元。

WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 表示，「我認為地緣政治風險的持續存在，正在推動金價走強。」

他補充道，「而且中國已恢復購買黃金，因此黃金市場正受到多方面因素的影響。」Shah 指出，作為全球最大的黃金消費國，中國可能會加強政策刺激以提振經濟，這進一步支撐了金價。

在地緣政治方面，以色列周日宣布將加倍增加戈蘭高地 (Golan Heights) 的人口，理由是敘利亞威脅加劇，儘管敘利亞反抗軍領袖在一周前推翻總統阿塞德 (Bashar al-Assad) 後採取了溫和立場。

黃金被視為在經濟和地緣政治動盪期間的避險投資，同時低利率環境也使得無收益的黃金更具吸引力。

市場預期 Fed 將在周二開始的兩天會議中宣布降息 0.25 個百分點，並更新對 2025 年及以後的經濟展望。

StoneX 分析師 Rhona O’Connell 表示，「當前的經濟與政治背景整體上對黃金有利，但如果 Fed 在 12 月降息後暗示會延長降息暫停期，這可能會抑制金價上漲。」

美元指數周一下跌 0.1%，從周五接近三周高點的水平回落，使以美元計價的黃金對其它貨幣持有者而言更加便宜。

花旗 (Citi) 預測，直到美國利率穩定之前，黃金白銀需求將保持強勁，並預計這兩種貴金屬的價格高點將出現在 2025 年底至 2026 年初。

這周將公布的重要經濟數據包括美國 GDP 與通膨數據，可能進一步影響市場情緒。

其他貴金屬表現

  • 現貨白銀下跌 0.03%，至每盎司 31.02 美元。
  • 現貨鉑金上漲 1.74%，至每盎司 940.4 美元。
  • 現貨鈀金下跌 1.11%，至每盎司 951 美元。

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