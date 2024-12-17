〈焦點股〉上海官員釋善意開放團客來台 航空、觀光股熱情躁動
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-17 12:59
2024 台北上海雙城論壇今 (17) 日在台北晶華酒店舉行，上海副市長華源表示，將恢復上海陸客團赴台旅遊，激勵航空和觀光業股價表現，長榮航 (2618-TW) 盤中漲幅一度超過 2%，華航 (2610-TW) 漲約 1%，飯店業者雲品 (2748-TW) 漲 4%，晶華 (2707-TW)、寒舍 (2739-TW)、六福 (2705-TW) 漲 2%，旅遊業者鳳凰 (5706-TW) 漲超過 3%，雄獅 (2731-TW) 也漲逾 2%。
華源說，將恢復上海陸客團赴台旅遊，此為疫後中國城市首次正式宣布恢復陸客團來台，而非僅限金馬地區。
華源強調，上海將積極推動赴台團隊旅遊路線，並包含台北市，期更惠及兩市市民。
法人分析，此次上海市官員的正面態度，是有利兩岸觀光和商務往來的初步表態，兩岸城市未來是否逐漸擴大交流意願，受到投資人注意。
不過，須留意的是，目前台灣仍有禁團令，且兩岸政治已是長期的結構性問題，陸客來台觀光是否能逐漸回到過往的榮景，仍有待觀察。
台北﹑上海雙城論壇從 2010 年開始舉行，本次主題為「智慧治理 永續未來」，涵蓋「友善交通分論壇」、「河川治理分論壇」，「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」等議題。
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