〈焦點股〉上海官員釋善意開放團客來台 航空、觀光股熱情躁動

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法人分析，此次上海市官員的正面態度，是有利兩岸觀光和商務往來的初步表態，兩岸城市未來是否逐漸擴大交流意願，受到投資人注意。

不過，須留意的是，目前台灣仍有禁團令，且兩岸政治已是長期的結構性問題，陸客來台觀光是否能逐漸回到過往的榮景，仍有待觀察。