比特幣站上10.7萬美元 再創新高 戰略儲備希望激發多頭熱情
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-17 09:10
比特幣站上 107,000 美元，再創歷史新高，美國當選總統川普重申，他計劃建立類似於美國戰略石油儲備的比特幣戰略儲備，激發了加密貨幣多頭熱情。
台北時間周二（17 日）上午 8 時 20 分，CoinDesk 的數據顯示，在過去 24 個小時內，比特幣最高漲到 107,778.43 美元。
比特幣和加密貨幣已經成為人們關注的焦點，因為投資者押注即將上任的川普政府，將創造一個更友好的監管環境。今年來比特幣已經大漲約 150%。
川普上周表示：「我們將在加密貨幣領域做一些偉大的事情」，他指出，越來越多的國家正在擁抱加密貨幣，但「我國要成為領導者」。
當被問及他是否計劃建立一個類似於石油儲備的加密貨幣儲備時，川普說：「是的，我想是的。」今年早些時候他也提出了同樣的主張。
CoinGecko 的數據顯示，截至 7 月，各國政府持有的比特幣佔總供應量 2.2%，按目前水準計算，美國擁有近 20 萬枚比特幣，價值超過 200 億美元。
與此同時，其他國家也在考慮加密貨幣戰略儲備。俄羅斯總統普丁本月稍早表示，現任美國政府將美元用於政治目的，從而削弱了美元作為全球經濟儲備貨幣的作用，迫使許多國家轉向加密貨幣等替代資產。
比特幣大戶 MicroStrategy 公司納入美股那斯達克 100 指數，也提振了投資者的信心，這意味著會有更多資金被動流入加密貨幣市場，從而間接持有比特幣。
此外，MicroStrategy 周一宣布，在過去一周又買入了價值 15 億美元的比特幣。
MicroStrategy 今年來股價飆漲 6 倍多，市值接近 900 億美元，是加密貨幣最大企業持有者。
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