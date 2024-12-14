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〈貴金屬盤後〉美元上漲 黃金自5周高點回落 但降息預期仍支撐本周走高

鉅亨網編譯許家華 2024-12-14 06:27

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（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周五 (13 日) 下跌，自前一日觸及的 5 周高點回落，係因美元上漲，但由於市場預期美聯準會 (Fed) 下周將降息，因此本周金價仍上漲。

  • 現貨黃金下跌 1.1% 至每盎司 2,652.29 美元。

美元穩定在兩周多以來的最高水準。黃金價格周四觸及 11 月 6 日以來的最高點，本周已上漲 0.8% 以上。

  • 美國黃金期貨價格下跌 1.2%，收每盎司 2675.80 美元。

RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示：「黃金經歷了爆炸性的一年，現在即將進入年底，過去幾周可能出現一些平倉交易，但這只是短暫現象，黃金仍會持續走漲。」

在寬鬆的貨幣政策、央行強勁的買盤以及避險需求的支撐下，今年以來金價屢創新高。

Fed 將於 12 月 17 日至 18 日召開會議，交易員目前預計 Fed 將降息 25 個基點的可能性為 97%。

市場焦點將集中在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的評論，因為市場參與者正分析 2025 年美國貨幣政策，尤其是考慮到候任總統川普的關稅計畫，經濟學家認為該計畫將加劇通膨。

央行通常會維持高利率以抑制通膨，如此便不利黃金，因為黃金不孳息，這會增加持有黃金的機會成本。瑞士寶盛分析師 Carsten Menke 表示：「總體而言，明年美國經濟預計將更加強勁，應會縮減降息空間，從而減少黃金的推動力。」

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 1.3%，至每盎司 30.55 美元。
  • 現貨鉑金下跌 0.9%，至 921.75 美元。
  • 現貨鈀金下跌 1.9%，至 951.87 美元。

這三種金屬本周均走跌。

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黃金白銀貴金屬

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現貨黃金2647.19-1.21%
現貨白銀30.44-1.68%
現貨白金919.0459-1.39%
近月黃金2665.9-1.61%
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