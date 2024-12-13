〈貴金屬盤後〉Fed會議前獲利了結 黃金跌逾1% 自5周高點回落

鉅亨網編譯許家華 2024-12-13 07:03

‌



黃金價格周四 (12 日) 跌逾 1%，因早盤金價觸及 5 周高點後，投資者獲利了結，趕在下周美聯準會 (Fed) 會議之前平倉。

現貨黃金下跌 1.2%，至每盎司 2684.15 美元。

12 月交割的美國黃金期貨價格下跌 1.7%，收每盎司 2709.40 美元。早盤金價攀升至 11 月 6 日以來的最高水準。

‌



OANDA MarketPulse 市場分析師 Zain Vawda 表示，「儘管由於投資者鎖定利潤，Fed 會議前夕可能會出現回調，但多頭仍保持近期動能。」

「會後焦點將轉向對一月會議和未來政策方向的指導，這對於確定市場進一步上漲的可持續性至關重要。」CME 的 FedWatch 工具顯示，市場預期 12 月降息的可能性為 98%。

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 表示，雖然下周降息的可能性越來越高，但通膨仍在上升，「聯準會陷入了很大的困境」。

由於食品成本飆升，11 月美國生產者價格 (PPI) 漲幅超出預期。此前周三公布的 11 月消費者物價指數 (CPI) 雖然符合預期，但升幅為 7 個月以來最高。

最近一周初請失業金人數也有所上升，顯示勞動市場趨於寬鬆，提升 Fed 下周第三次降息的可能性，儘管近幾個月來 Fed 難以將通膨率降至 2% 目標。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，雖然市場預期下周 Fed 將降息，但一些投資者持倉過高，因此可能在會議前進行調整，以應對潛在的市場變化。

同時，歐洲央行降息 1 碼，為今年第四次降息，並為進一步降息敞開大門。

其他貴金屬交易