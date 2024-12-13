未來兩年表現將勝美股！專家：陸中央經濟會議重磅定調 市場對A股牛市信心更堅定

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-13 10:13

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中國 A 股三大指數今 (13) 日開盤走低，滬深兩市分別開跌 0.54% 跟 0.74%，但中央經濟工作會議周四 (12 日) 已對明年財政與貨幣政策做出重大定調，令市場對牛市信心更堅定，也對跨年行情更樂觀，專家更指 A 股將開啟國家級牛市，表現將超越美股。

中國巨豐投顧周四表示，在本輪牛市進程中，科技牛的影響力將持續彰顯。若科技牛能有效啟動地方政府所掌控的資產，那麼便極有可能達成「科技牛」與「內需牛」相互促進、相得益彰的良好局面。與此同時，鑑於川普發動的貿易戰，在其發展態勢趨於穩定之際，從戰略層面考量，出海仍將是重要的發展走向之一。

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不同於以往在經濟低迷時期單純依靠傳統優勢發展，此次牛市除借助併購重組手段之外，提升股東投資報酬也成為極為關鍵的要素。未來一、兩年內，A 股表現有望超越港股，在大約兩年左右必定會優於美股。若在多年之後回顧本輪牛市，最顯著的一大亮點或許就在於有望成功探索出中國股權財政的可行性路徑，為國家財政模式開闢新的方向與可能。

興業證券全球首席策略分析師張憶東近日也說，此輪牛市蘊含著一個關鍵變化、兩大核心基本面以及三條重要主線。變化之處在於政策導向發生根本性轉變，從以往相對保守收縮框架，轉向積極主動作為的全新模式。此次牛市極具中國特色，堪稱國家牛市典範。與以往經濟低迷期發展模式的差異在於，除傳統的併購重組手段外，提升股東回報被提升至前所未有的重要地位。

張憶東以歐洲股市為例，儘管自 2008 年以來其整體表現不及中國股市，但部分企業通過慷慨回購，甚至舉債回購的方式來有效提升股東報酬率，中國優秀企業應積極借鑒此類經驗，充分利用國內低利率優勢，提升股東回報水平，從而為中國式慢牛奠定堅實基礎。

張憶東指出，今年 9 月 24 日發佈會提及的兩個結構性貨幣政策工具，其中 3000 億專項再貸款並非關鍵所在，背後所蘊含的政策導向才是核心要點。此外，牛市肩負化解債務與拉動內需兩大重要使命，「科技牛」、「內需牛」與「出海牛」三大主線交相輝映。

他並認為，科技牛必將貫穿本輪牛市始終，若能成功活化地方政府股權資產，將有力推動資產負債表優化、區域經濟振興，進而帶動內需成長、改善經商環境，促進富人消費與企業家正常資本開支，實現居民和企業資產負債表的雙重改善，最終達成「科技牛」跟「內需牛」良性互動。儘管川普貿易戰策略仍在持續，但從戰略層面考量，出海尤其是一帶一路沿線的出海佈局，仍是大勢所趨，「出海牛」亦將成為重要發展方向。

大宗商品方面，張憶東指出，股市表現將優於債市，黃金具備長期投資價值。美債未來幾年很可能維持弱勢震蕩格局，殖利率難以重返 3.5% 以下，可能在 4% 左右徘徊，甚至在 2026 年到 2027 年時陷入熊市。中國國債則呈現強震蕩態勢，中國可能維持低利率環境來推動牛市進程，解決經濟發展中的諸多問題。