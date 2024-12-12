寶泰引進哈佛創新基因療法 2027年有望獲得FDA動物新藥品有條件性認證

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-12 16:27

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寶泰今 (12) 日宣布，與哈佛大學創立的基因療法公司 Rejuvenate Bio 簽署授權協議，引進哈佛大學醫學院創新醫學技術的韋斯研究所開發的基因療法，此基因療法可望於 2027 年獲得美國 FDA 的動物新藥品有條件性認證。

寶泰指出，此基因療法用於治療寵物狗常見的心臟疾病黏液性二尖瓣疾病 (MMVD)，寶泰將負責在亞太地區開發、分銷，並進行市場推廣，除可望在 2027 年獲得美國 FDA 的動物新藥品有條件性認證外，計畫今年底在台灣展開探索性預試驗的申請。

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寶泰與 Rejuvenate Bio 合作的 MMVD 基因療法技術，技轉自美國哈佛大學醫學院開發創新醫學技術的韋斯研究所，並已由美國塔夫茨大學獸醫院用於治療 17 隻犬類，持續表現目標蛋白長達近 3 年，且安全性良好，顯現其治療潛力。

寶泰說明，心臟相關疾病位居犬類伴侶動物死亡率第二名，根據美國獸醫內科醫學會資料，MMVD 犬類最常見的心臟疾病，在全體犬類致病率約 7%，在台灣最受歡迎的小型犬品種中，如騎士查理王小獵犬、貴賓犬、約克夏、吉娃娃和博美犬等，在超過 13 歲的族群中發病率高達 8 成。