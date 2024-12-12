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台股如預期止穩，下一個主流「機器人大軍」

鉅亨網新聞中心 2024-12-12 18:00

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台股如預期止穩，下一個主流「機器人大軍」。(圖:shutterstock)

台股一如預期，月線翻揚，修正月線乖離率之後，獲得支撐機率大，多方止穩攻擊，盤面上資金輪動快速，不用太過積極追價，等待拉回買點，震盪中找機會。

大華國際投顧蘇建豐認為，資金輪動分成兩種，族群間輪動和族群內輪動，基本上族群間輪動比較難掌握，但是族群內輪動有跡可循，只要能夠掌握領頭羊，再去觀察族群內股價還未過高但是打出整理型態的個股，就能掌握獲利。


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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股如預期止穩，下一個主流「機器人大軍」

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本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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