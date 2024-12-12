鉅亨網新聞中心 2024-12-12 18:00

‌



台股一如預期，月線翻揚，修正月線乖離率之後，獲得支撐機率大，多方止穩攻擊，盤面上資金輪動快速，不用太過積極追價，等待拉回買點，震盪中找機會。

大華國際投顧蘇建豐認為，資金輪動分成兩種，族群間輪動和族群內輪動，基本上族群間輪動比較難掌握，但是族群內輪動有跡可循，只要能夠掌握領頭羊，再去觀察族群內股價還未過高但是打出整理型態的個股，就能掌握獲利。

‌



最新佈局【小嘉澤】，連接器產品涵蓋高頻寬與網通，明年營收和獲利會創高，目前本益比 14 倍相對偏低，技術面整理四個月剛突破，潛在上漲空間 + 30~50%，起漲點，一起搶錢。

最新佈局【機器人來襲】致力 AI 相關影像視覺解決方案，明年一月 CES 展，協作型機器人再成為主流，技術面月線剛翻揚，波段起漲，潛在上漲空間 + 40~60%，一起賺！

搶紅包專案，留言 + 178，一起賺到年前。

【Line ID】@lung88988

採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股如預期止穩，下一個主流「機器人大軍」

FB 頻道 https://www.facebook.com/stockfuturelung5

LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF

ID:@lung88988