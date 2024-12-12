台股如預期止穩，下一個主流「機器人大軍」
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 18:00
台股一如預期，月線翻揚，修正月線乖離率之後，獲得支撐機率大，多方止穩攻擊，盤面上資金輪動快速，不用太過積極追價，等待拉回買點，震盪中找機會。
大華國際投顧蘇建豐認為，資金輪動分成兩種，族群間輪動和族群內輪動，基本上族群間輪動比較難掌握，但是族群內輪動有跡可循，只要能夠掌握領頭羊，再去觀察族群內股價還未過高但是打出整理型態的個股，就能掌握獲利。
- IC 設計：領頭羊，世芯 - KY(3661-TW)，留意愛普 (6531-TW)，力旺 (3529-TW)，晶心科 (6533-TW)，神盾 (6462-TW)，安國 (8054-TW)，芯鼎 (6695-TW)，安格 (6684-TW)，原相 (3227-TW)，立積 (4968-TW)。
- 網通：領頭羊，智邦 (2345-TW)，留意神準 (3558-TW)，友訊 (2332-TW)。
- 銅箔基板：領頭羊，台光電 (2383-TW)，留意台燿 (6274-TW)。
- 連接器 / 線：領頭羊，嘉澤 (3533-TW)，留意嘉基 (6715-TW)，鴻呈 (6913-TW)，宏致 (3605-TW)，優群 (3217-TW)。
- 矽光子：領頭羊，光聖 (6442-TW)，華星光 (4979-TW)，留意訊芯 - KY(6451-TW)，上詮 (3363-TW)。
- 機器人：領頭羊，和椿 (6215-TW)，留意佳能 (2374-TW)，所羅門 (2359-TW)，廣明 (6188-TW)，羅昇 (8374-TW)，高鋒 (4510-TW)，圓剛 (2417-TW)，尤其要留意機器人，明年一月 CES 展，會強調協作型機器人解決方案，機器人股價低位階，可望重回主流。
最新佈局【小嘉澤】，連接器產品涵蓋高頻寬與網通，明年營收和獲利會創高，目前本益比 14 倍相對偏低，技術面整理四個月剛突破，潛在上漲空間 + 30~50%，起漲點，一起搶錢。
最新佈局【機器人來襲】致力 AI 相關影像視覺解決方案，明年一月 CES 展，協作型機器人再成為主流，技術面月線剛翻揚，波段起漲，潛在上漲空間 + 40~60%，一起賺！
搶紅包專案，留言 + 178，一起賺到年前。
【Line ID】@lung88988
採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
台股如預期止穩，下一個主流「機器人大軍」
LINE 官方帳號 https://lin.ee/NoCbIJF
ID:@lung88988
本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股即將攻擊，股價低位階更有優勢，鎖定「小嘉澤」搶錢
- 超級電容果然大噴出，接下來要接棒的族群就是「AI珍珠」
- 超級電容來勢洶洶，光纖線材迎來爆發，不可錯過
- 智邦&友訊創高，兆勁強勢，再來就是「網通超級英雄」接棒演出
上一篇
下一篇