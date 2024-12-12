〈陸股盤後〉 中國傳考慮讓人民幣貶值 三大指數同步走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-12 16:30
中國 A 股市場三大指數周四（12 日）收盤同步走高，消息人士透露，中國政策制定者考慮明年讓人民幣貶值，因應美中貿易戰的威脅。
滬指周四收盤漲 0.85% 報 3,461.5 點，深證成指漲 1% 報 10,957.13 點，創業板指漲 1.35% 報 2,292.15 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8877 兆元。
零售、旅遊、食品飲料類股大漲，保險、釀酒、農業、房地產、券商、醫藥、銀行族群上揚。
據《路透》周三報導，知情人士說，中共高層考慮明年讓人民幣貶值，準備因應美國總統當選人川普提高貿易關稅。
消息人士稱，此舉反映出北京意識到需要更大的經濟刺激措施，來因應川普提高關稅的威脅。川普已放話，計劃對所有進口商品加徵 10% 關稅，對中國進口商品徵收 60% 關稅。
一名知情人士說，雖然中國人民銀行（央行）不太可能說不再管制匯率，但央行會強調讓市場擁有更多力量來決定人民幣的價值。
另一名消息人士稱，央行已考慮過讓人民幣兌美元匯率貶至 1 美元兌人民幣 7.5 元的可能性，等於人民幣貶值 3.5%，以因應任何貿易衝擊。
法國巴黎銀行策略師預估人民幣到 2025 年底將跌至 7.45 元。野村本月表示，到 5 月離岸交易人民幣可能跌至 7.6 元。摩根大通則預測明年第二季離岸人民幣匯率將跌至 7.5 元。
倫敦 Vanda Research 策略師 Viraj Patel 表示：「對任何宏觀交易者來說，這只是明年上半年人民幣何時貶值的問題，是貶多少的問題，不是會不會貶值的問題。當中國當局開始考慮這事件的時候，大家都知道接下來會發生什麼事。」
《路透》指出，中國讓人民幣貶值，可能降低中國出口商品的價格，從而減弱關稅的衝擊，並創造較寬鬆的貨幣環境。
不過，《彭博》也提出警告，人民幣貶值的成本巨大。人民幣快速貶值可能導致資本大舉外流，導致人民幣貶更多。這種螺旋式下降往往會削弱投資森對中國股票和債券的興趣，帶來破壞金融市場穩定和拖累經濟成長的風險。
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