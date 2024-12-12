川普新政府挑戰大！醫療、軍費支出走高 美2025財年前兩月赤字飆升至少64%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-12 08:44

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美國財政部週三 (11 日) 表示，在未經調整的基礎上，美國上月預算赤字激增 17% 至 3668 億美元，主要因為醫療、國防和社會安全支出增加，這也讓 2025 財年赤字成長速度快過一年前，頭兩個月金額較較去年同期高出 64% 以上。

根據美國財政部數據，截至 11 月底的兩個月缺口達 6240 億美元，調整日曆差異後的年增率為 19%。赤字的增加也讓截至 11 月底的美國國債總額達 36.1 兆美元。

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儘管 11 月美國政府收入總額為 3018 億美元，比去年同期增加約 270 億美元，但赤字規模仍擴大，因支出總額達到 6685 億美元，比去年同期增加近 800 億美元，主要因為前一年受天災影響民眾申請延期，導致 2023 年底遞延稅收收入大量湧入。

一位財政部官員表示，考慮到去年的高稅收並根據日曆差異進行調整，本財年前兩個月的赤字將基本持平。

即便如此，經常性赤字規模巨大，恐對承諾控制美國債務的新政府成員構成挑戰。大部分支出都是在政治上極具挑戰性的領域，醫療、社會安全和國防是三個最大的支出類別，還有償債。

經調整後的美國 11 月預算赤字為 2860 億美元，今年來的赤字總額為 5440 億美元，增加 19%。截至 11 月底的未償還債務的加權平均利率為 3.3%，約為 15 年來的高點，但較 10 月略降，延續 9 月開始的下降趨勢。

自 9 月以來，美國聯準會 (Fed) 已降息兩次，共降息 3 碼，但利息支出仍是赤字的一大組成部分。11 月的凈利息支出為 790 億美元，本財年前兩月為 1600 億美元，超過了除社會安全、醫療保險、國防和醫療保健以外的所有其他支出。