美國牛肉產業陷入危機 恐加劇食品通膨壓力

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-11 14:10

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據《彭博》等媒體報導，美國牛肉產業正陷入一場嚴重的危機，牛群規模萎縮至 64 年來的最低點，預計牛肉價格將持續上漲，消費者將面臨食品通膨的壓力。

專家預計，川普在明年上任後，在關稅和移民改革相關問題影響下，這個狀況不會變好。

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據報導，美國肉牛庫存量持續減少，已降至 1961 年以來最低。自 1975 年達到頂峰以來，美國牛群數量下降了近 40%。

當前的下降周期始於 2020 年，牛群縮減速度之快，是自 1980 年代的農業危機之最。牛群規模的縮減直接導致牛肉供應短缺，推高牛肉價格。

嚴重乾旱、高利率及飼料價格高昂等原因，導致當前的牛群減少。乾旱造成牧草歉收，飼養成本增加，牧場主不得不減少飼養數量。高利率增加了牧場主的借貸成本，使得擴大養殖規模變得更加困難。加上 近年來飼料價格不斷上漲，進一步增加了養牛成本。

與此同時，由於牛肉價格低迷，農場收入下降，牧場主缺乏資金投資擴大生產。許多牧場主背負著沉重的債務，難以維持經營。另一方面，消費者偏好轉向更便宜的雞肉，導致牛肉需求下降。

這些不利因素迫使牧場主淘汰母牛，減少了牛犢的出生數量，進一步阻礙了牛群規模的恢復。

川普的移民政策和擬議的關稅進一步加劇了牛肉產業的不確定性。《路透》先前報導稱，由於外國工人填補了肉類加工職位，移民減少可能會導致泰森食品和 JBS 等公司的勞動力短缺和成本上升。

奧克拉荷馬州立大學農業經濟學教授 Derrell Peel 認為，川普政府的政策對牛肉產業的負面影響可能大於正面影響，他預計未來 2-4 年美國牛肉產業的發展前景並不樂觀。

美國全國牛犢生產者協會執行長 Bill Bullard 表示，關稅政策雖然會導致短期內牛肉價格上漲，但從長遠來看，它可以鼓勵投資重建美國牛群，減少對進口牛肉的依賴，最終有利於消費者。