印度央行總裁突換人降息預期增？專家：副總裁下月也將離任 市場不確定性仍很大

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-11 09:55

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印度日前意外撤換印度央行 (RBI) 總裁 Shaktikanta Das，改由目前擔任財政部稅務局長 Sanjay Malhotra 接任，部分市場觀察人士表示，這項令人震驚的舉動強化了 RBI 明年 2 月降息的前景。

印度周一 (9 日) 發布公告表示，財政部稅務局長 Malhotra 從周三 (11 日) 起將接任 Das 成為新任央行總裁，展開三年任期。Das 是 RBI 自 1947 年從英國獨立以來任職時間最長的總裁之一。

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分析人士表示，Malhotra 出人意料的任命恐讓印度經濟轉向更鴿派的貨幣政策。凱投宏觀副首席新興市場經濟學家 Shilan Shah 周一在研究報告中表示，Das 一直被廣泛認為是 RBI 貨幣政策委員會中最鷹派成員，他的離任可能會影響貨幣政策委員會的整體立場，「Malhotra 的任命恐為 RBI 設定一個新的方向」。

凱投宏觀經濟學家目前預估，RBI 將在明年 2 月的貨幣政策委員會會議上降息 1 碼，該機構先前曾預測，在 Das 的領導下，RBI 將在明年 4 月降息。

花旗經濟學家則重申此前預測 RBI 將在 2 月降息的觀點，市場似乎也在分享他們對寬鬆貨幣政策的預期。

Malhotra 據稱以「構建共識」的工作風格著稱。曾跟他共事過的官員表示，Malhotra 認為央行政策需要與政府保持一致以管理通膨。Malhotra 不久前曾敦促政府稅務官要優先考慮經濟利益，不要用過度徵稅的手段「殺掉會下金蛋的鵝」。

當 RBI 打算禁止加密貨幣時，Malhotra 強調要讓加密貨幣平台向金融部門註冊。他還曾在印度政府從人壽保險公司撤資、出售政府在印度工業發展銀行 (IDBI) 股份等經濟改革中主導關鍵決策。

印度 10 年期公債殖利率周二 (10 日) 下跌 2 個基點至 6.699%，顯示市場預期將降息，LSEG 數據則顯示印度盧比兌美元匯率徘徊在 84.83 的歷史低點附近。

不過，澳盛銀行印度外匯策略師和經濟學家 Dhiraj Nim 表示，印度財政部對經濟成長的看法不如 RBI 樂觀，這可能會影響 Malhotra 在參加明年 2 月首次貨幣政策會議時的想法。

澳盛銀行預測，RBI 將從 2025 年 2 月開始共降息三次，屆時扣除食物的通膨率已經疲軟到足以透過降息來支持經濟成長。

值得注意的是，印度央行副總裁 Michael Patra 任期也將於明年 1 月中結束。央行總裁和副總裁是由 6 人組成的貨幣政策委員會的成員。