總投資超過300億 寧德時代宣布第三座歐洲電池廠

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 10:20

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中國寧德時代 (300750-CN) 正式宣布在歐洲興建第三座電池廠，周二（10 日）與 Stellantis 同步宣布，將共同出資成立合資公司，在西班牙阿拉貢自治區薩拉戈薩市新建合資電池廠。

據《界面新聞》報導，寧德時代與 Stellantis 在合資公司中各自持股 50%。合資電池廠預計總投資 40.38 億歐元（308 億元人民幣），動力電池年產能為 50 GWh，生產的磷酸鐵鋰電池將供應給 Stellantis。

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Stellantis 是全球第四大汽車集團，由 PSA 集團和菲亞特克萊斯勒集團以 50：50 的股比合併而來，總部位於荷蘭。Stellantis 旗下擁有標緻、雪鐵龍、Jeep、瑪莎拉蒂等知名汽車品牌。

去年 11 月，寧德時代與 Stellantis 簽署戰略諒解備忘錄，達成在歐洲向 Stellantis 供應磷酸鐵鋰電池的意向。雙方同時探討以對等模式成立一家合資企業，並在歐洲蓋磷酸鐵鋰電池工廠的可能性。

西班牙廠將成為寧德時代在歐洲布局的第三座電池生產基地，也是其在歐洲首座合資電池廠。寧德時代此前已在德國和匈牙利投資設廠，兩筆投資分別在 2018 年和 2022 年宣布。

寧德時代德國廠已經投產，這座年產能為 14 GWh 的工廠，處於產能爬坡階段，今年目標是實現盈虧平衡。匈牙利廠預計明年投產，產能規劃為 100 GWh，投資金額達 73.4 億歐元。

與動力電池另一主流技術路線三元電池相比，磷酸鐵鋰電池的能量密度偏低，但磷酸鐵鋰電池具有安全性高、成本低的優勢，逐漸獲歐美車廠青睞。