search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 皇家美食(4419)11月營收2.12億元年增率高達484.07％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16


皇家美食(4419-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2.12億元，年增率484.07%，月增率13.22%。

今年1-11月累計營收為16.60億元，累計年增率372.67%。

最新價為49元，近5日股價上漲2.78%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲0.84%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-6 張
  • 外資買賣超：-6 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 2.12億 484% 13%
24/10 1.87億 522% -5%
24/9 1.96億 627% -4%
24/8 2.04億 596% -12%
24/7 2.33億 630% -5%
24/6 2.44億 820% 11%

皇家美食(4419-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收皇家美食

相關行情

台股首頁我要存股
皇家美食49-1.71%
美元/台幣32.44-0.09%

延伸閱讀


Empty