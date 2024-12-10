營收速報 - 皇家美食(4419)11月營收2.12億元年增率高達484.07％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:16
今年1-11月累計營收為16.60億元，累計年增率372.67%。
最新價為49元，近5日股價上漲2.78%，相關櫃檯觀光餐旅類指數上漲0.84%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6 張
- 外資買賣超：-6 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|2.12億
|484%
|13%
|24/10
|1.87億
|522%
|-5%
|24/9
|1.96億
|627%
|-4%
|24/8
|2.04億
|596%
|-12%
|24/7
|2.33億
|630%
|-5%
|24/6
|2.44億
|820%
|11%
皇家美食(4419-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐飲業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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