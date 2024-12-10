營收速報 - 達航科技(4577)11月營收1.34億元年增率高達273.63％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:16
達航科技(4577-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.34億元，年增率273.63%，月增率163.18%。
今年1-11月累計營收為5.74億元，累計年增率-20.51%。
最新價為28.75元，近5日股價上漲12.41%，相關其他電子類指數上漲4.14%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+341 張
- 外資買賣超：+341 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|1.34億
|274%
|163%
|24/10
|5,105萬
|-25%
|-6%
|24/9
|5,451萬
|42%
|-9%
|24/8
|6,020萬
|74%
|25%
|24/7
|4,800萬
|-5%
|2%
|24/6
|4,725萬
|-13%
|27%
達航科技(4577-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為雷射鑽孔加工服務。PCB鑽孔機及其服務。自有品牌及其設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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