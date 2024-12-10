search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 達航科技(4577)11月營收1.34億元年增率高達273.63％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 15:16


達航科技(4577-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.34億元，年增率273.63%，月增率163.18%。

今年1-11月累計營收為5.74億元，累計年增率-20.51%。

最新價為28.75元，近5日股價上漲12.41%，相關其他電子類指數上漲4.14%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+341 張
  • 外資買賣超：+341 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.34億 274% 163%
24/10 5,105萬 -25% -6%
24/9 5,451萬 42% -9%
24/8 6,020萬 74% 25%
24/7 4,800萬 -5% 2%
24/6 4,725萬 -13% 27%

達航科技(4577-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為雷射鑽孔加工服務。PCB鑽孔機及其服務。自有品牌及其設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收達航科技

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣32.44-0.09%

延伸閱讀


Empty