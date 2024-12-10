陸重磅經濟工作會議將登場！大摩：將發出10年來最強刺激信號
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-10 13:38
中國共產黨中央政治局周一 (9 日) 開會分析研究 2025 年經濟工作，會上首次提出多個亮點，宏觀政策「更加積極有為」，時隔多年再次提出「適度寬鬆」貨幣政策，首度提出「加強超常規逆周期調節」與「穩住房市股市」，以及把「大力提振消費」放到了更前更重要的位置。
摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 同日出具研究報告指出，中央經濟工作會議召開前的中共中央政治局會議發出十年來最激進的刺激信號，官方將赤字率推升至高於 4% 及更多的消費補貼是可能的，但對擴大財政擴張的規模影響仍不確定。
大摩認為，中共中央政治局周一會議採取罕見的刺激態度，甚至比 9 月會議更為積極。貨幣政策立場提升至「適度寬鬆」，為 2011 年來首見。財政政策應「更加積極」，也是自 2020 年新冠疫情以來首見。 加強「非傳統」的逆周期調整更是史上首見。它還呼籲進一步支援住房和股市穩定措施。
大摩還指出，通稿表明，擴大內需將成為中國政府 2025 年首要任務，創新和供應鏈升級可能位居第二，呼應了從供應為中心的思維逐步但持續的轉變。 儘管表態非常積極，但實施情況仍然不確定。
大摩也維持中國 2025 年將砸下人民幣 2 兆元的財政擴張預期，仍以投資為重點，但跟之前相比更加平衡，擴大消費品貿易置換計畫。
至於貨幣政策，大摩預估從現在到 2025 年底，政策利率將再下調 40 個基點，超過原先預期，並透過存準率和央行在二級市場購債來為市場注入更多流動性。
大摩還認為，官方赤字率超過 4% 一事將變得更加可能，高過該投行預期的 3.5 到 4%，市場應積極解讀，且將有更多的準財政擴張舉措也可能出現，像是中央國有企業特別債券。
儘管隨著特別債券的發行，中國財政赤字率在 2023 年 10 月擴大至 3.8%，但北京當局今年 3 月仍回到 3% 目標。
摩根士丹利在報告中還說，鑑於中國地方政府金融工具債務佔中國 GDP 將近一半，北京當局需要進一步擴大債務置換計畫規模。
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