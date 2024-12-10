陸重磅經濟工作會議將登場！大摩：將發出10年來最強刺激信號

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-10 13:38

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中國共產黨中央政治局周一 (9 日) 開會分析研究 2025 年經濟工作，會上首次提出多個亮點，宏觀政策「更加積極有為」，時隔多年再次提出「適度寬鬆」貨幣政策，首度提出「加強超常規逆周期調節」與「穩住房市股市」，以及把「大力提振消費」放到了更前更重要的位置。

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大摩認為，中共中央政治局周一會議採取罕見的刺激態度，甚至比 9 月會議更為積極。貨幣政策立場提升至「適度寬鬆」，為 2011 年來首見。財政政策應「更加積極」，也是自 2020 年新冠疫情以來首見。 加強「非傳統」的逆周期調整更是史上首見。它還呼籲進一步支援住房和股市穩定措施。

大摩還指出，通稿表明，擴大內需將成為中國政府 2025 年首要任務，創新和供應鏈升級可能位居第二，呼應了從供應為中心的思維逐步但持續的轉變。 儘管表態非常積極，但實施情況仍然不確定。

大摩也維持中國 2025 年將砸下人民幣 2 兆元的財政擴張預期，仍以投資為重點，但跟之前相比更加平衡，擴大消費品貿易置換計畫。

至於貨幣政策，大摩預估從現在到 2025 年底，政策利率將再下調 40 個基點，超過原先預期，並透過存準率和央行在二級市場購債來為市場注入更多流動性。

大摩還認為，官方赤字率超過 4% 一事將變得更加可能，高過該投行預期的 3.5 到 4%，市場應積極解讀，且將有更多的準財政擴張舉措也可能出現，像是中央國有企業特別債券。

儘管隨著特別債券的發行，中國財政赤字率在 2023 年 10 月擴大至 3.8%，但北京當局今年 3 月仍回到 3% 目標。