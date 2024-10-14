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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-14 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.8元，其中最高估值4.1元，最低估值3.74元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.1(4.1)4.434.764.79
最低值3.74(4)3.794.054.79
平均值3.9(4.06)4.154.44.79
中位數3.8(4.05)4.154.454.79

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值40.01億43.04億45.85億42.58億
最低值38.40億39.12億40.82億42.58億
平均值39.10億40.50億42.31億42.58億
中位數38.77億40.18億41.40億42.58億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.242.143.051.523.71
營業收入29.93億28.95億35.39億37.54億38.53億

詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAOS

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