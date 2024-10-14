鉅亨速報 - Factset 最新調查：A.O.史密斯(AOS-US)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-14 14:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對A.O.史密斯(AOS-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.05元下修至3.8元，其中最高估值4.1元，最低估值3.74元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.1(4.1)
|4.43
|4.76
|4.79
|最低值
|3.74(4)
|3.79
|4.05
|4.79
|平均值
|3.9(4.06)
|4.15
|4.4
|4.79
|中位數
|3.8(4.05)
|4.15
|4.45
|4.79
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.01億
|43.04億
|45.85億
|42.58億
|最低值
|38.40億
|39.12億
|40.82億
|42.58億
|平均值
|39.10億
|40.50億
|42.31億
|42.58億
|中位數
|38.77億
|40.18億
|41.40億
|42.58億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.24
|2.14
|3.05
|1.52
|3.71
|營業收入
|29.93億
|28.95億
|35.39億
|37.54億
|38.53億
詳細資訊請看美股內頁：
A.O.史密斯(AOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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