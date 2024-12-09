防潛逃出境！韓法務部、反貪機構下令對總統尹錫悅實施境管措施

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-09 14:48

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《韓聯社》報導，南韓法務部對總統尹錫悅採取禁止出境措施，反貪腐機構「高級公職人員犯罪調查處」(CIO)首長吳東運今 (9) 日表示，已就「12·3 緊急戒嚴事態」指示調查官申請對總統尹錫悅實施出境禁令。

今日稍早，南韓警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團也說，對尹錫悅等 11 名涉戒嚴事件核心人員立案調查，並考慮對尹錫悅採取禁止出境措施。

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吳東運今 (9) 日在南韓國會聽證會上表示，CIO 正在調查總統尹錫悅等人涉嫌的濫權和內亂嫌疑，雖然目前尚未實施出境禁令，但已經向調查官下達了指示。

目前，南韓警方已對前國防部長官金龍顯、前行政安全部長官李祥敏、前國軍防諜司令部司令呂寅兄、被任命為戒嚴司令的陸軍參謀長樸安洙等人採取緊急邊控 (禁止出境) 措施。

緊急邊控是一種比普通邊控更具緊迫性的限制措施，其條件與緊急逮捕類似。

針對尹錫悅被緊急逮捕的可能性，南韓警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團團長禹鍬壽今日表示，若符合要件，可依法進行緊急拘留，但有必要考慮相關要件是否具備。

根據規定，在犯罪嫌疑人有可被處以死刑、無期徒刑及 3 年以上徒刑或處以監禁罪行，且有逃亡或毀滅證據之嫌者，但因情況緊急而來不及請求法官簽發拘票時，可實施緊急拘留。

此外，韓國警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團也考慮對作為嫌疑人被立案的警察廳長趙志浩、首爾警察廳長金峰埴等人採取禁止出境措施。

目前檢方很有可能先一步逮捕金龍顯，對此警方稱金龍顯已被禁止出境，取得相關資料更為緊急，為此申請調查令並沒收相關資料。

南韓警方也表示，正對中央選舉管理委員會和軍方相關人士進行相關證人調查，未來也將對戒嚴令頒布前召開的國務會議與會者實施相關證人調查。

截至目前，南韓警方已收到 5 份檢舉書，共有 11 人遭到檢舉。