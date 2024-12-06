新穎生醫3.45億元現增到位 安富二號躍單一持股最大股東

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-06 18:56

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新穎生醫 (6810-TW) 今 (6) 日公告，第二次現金增資案已順利完成，以每股 23 元溢價發行新股 1.5 萬張，合計募集新台幣 3.45 億元資金已全數到位，增資基準日為 12 月 6 日。同時，也順利引進安富大健康二號私募基金，成為單一持股最大股東。

新穎生醫董事長曾錙翎表示，由於此次現金增資的認購意願遠超過預定的募資目標，為公司長遠規劃考量，部分董事放棄認購股數，也引進安富大健康二號私募基金，成為單一持股最大股東，優化股權結構。

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新穎生醫說明，本次募集資金將用於充實營運資金，以因應自主開發的腎病生物標記檢測試劑 DNlite-IVD103，在國內外上市銷售的教育宣導、Marketing Trial 與經銷通路的布建。

新穎生醫提到，DNlite-IVD103 目前已取得馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯、台灣、阿拉伯聯合大公國、越南、印尼、瓜地馬拉、巴西、新加坡、歐盟 (IVDR 新制) 等地區及國家的上市許可，近期再獲澳洲藥品管理局 (TGA) 核發 IVD 上市許可。