法總統馬克宏批准巴尼耶辭職未來數天任命新總理 專家：政治碎片化加劇施政困境

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-06 11:30

‌



法國總統馬克宏在當地時間周四 (5 日) 接受總理巴尼耶的辭呈，並在當晚發表電視直播談話表示，將在未來數日任命新總理且自己一定會做完這個總統任期，直到 2027 年，而新總理首要之務是透過特別法通過預算。

法國正陷入半年來第 2 場重大政治危機，且正因龐大預算赤字陷入困境，由於所屬政黨在國會中沒有多數席次，目前已傳出要馬克宏下台的呼聲。

‌



法國國民議會周三 (4 日) 投票表決通過一項對政府的不信任動議，這是 1962 年以來法國政府首次被議會推翻，巴尼耶成為當代任期最短的法國總理。

巴尼耶周四前往總統府向馬克宏提交辭呈，並與他交談約一小時，最終馬克宏接受巴尼耶辭職，並對他為國家所做工作表示感謝。

今年 9 月，巴尼耶被法國總統馬克宏任命為總理，馬克宏寄望巴尼耶能破解國內政治僵局並解決飆升的財政赤字，但巴尼耶所屬共和黨在國會只有 47 席，且一直面臨不信任投票的風險。

巴尼耶周一 (2 日) 利用一項憲法機制，未經國會投票表決通過一項社會保障法案。該法案是巴尼耶 10 月所提交 2025 會計年度預算案的一部分，遭到極右派國民聯盟和左派政黨聯盟「新人民陣線」強烈反對，兩個聯盟均宣佈提交針對巴尼耶政府的不信任動議。

當地時間周三下午，法國國會就兩項不信任案進行審議。由左派陣營 185 名議員提交的不信任動議在表決中得到 331 票支持，超過通過所需的至少 288 票，另一項不信任動議由極右派陣營 140 名議員提交，不再進行投票表決。上述結果也代表巴尼耶成為法國第五共和任期最短的總理。

按照慣例，巴尼耶內閣辭職後，在新總理任命之前將繼續負責日常政務和緊急管理。