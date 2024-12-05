外資落跑！11月狂砍台股近2500億元 終止連3月淨匯入

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-05 17:52

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台股 11 月軟腳，單月蒸發 557.93 點或 2.44%，金管會今 (5) 日公布最新統計，外陸資不僅狂賣上市櫃股票近 2500 億元，更終止連續 3 個月淨匯入，轉為淨匯出 12.97 億美元，不過，前 11 月累計淨匯入 315.17 億美元，仍為史上同期新高。

根據證期局統計，2024 年 11 月單月外陸資賣超上市櫃股票新台幣 2489.07 億元，為 2011 年有紀錄以來的單月第 3 大賣超，回顧過去，史上最大賣超落在 2020 年 3 月、3768.37 億元，第二大賣超則為今年 7 月、3379.06 億元。

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今年截至 11 月底，外陸資累計賣超上市櫃 6971.84 億元，為 2011 年以來同期第 2 大累計賣超。史上同期最大賣超落在 2022 年前 11 月，累計大砍台股 1 兆 605.84 億元。

據統計，今年 11 月外陸資淨匯出 12.97 億美元，今年截至 11 月底累計淨匯入 315.17 億美元，為 2011 年以來同期第 1 大累計淨匯入。

台股基本面方面，經統計，我國上市櫃公司今年截至 10 月底，累計營收金額為 35.58 兆元，較去年同期成長 11.92%，營收金額為歷年同期最高，截至 10 月底本益比約 22.27 倍，現金殖利率達 2.38% (加計股票股利為 2.49%)。