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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聚陽(1477-TW)EPS預估下修至16.99元，預估目標價為415.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-13 22:10


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對聚陽(1477-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.08元下修至16.99元，其中最高估值18.8元，最低估值16.36元，預估目標價為415.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值18.8(18.8)22.424.35
最低值16.36(16.36)17.8219.11
平均值17.16(17.2)19.321.03
中位數16.99(17.08)19.0320.55

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值36,801,00042,231,52045,383,000
最低值35,852,88038,960,00041,292,000
平均值36,192,08040,124,15043,286,450
中位數36,216,85040,180,99043,077,730

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.514.5311.29.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,458,72632,082,91728,930,50524,924,170

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1477/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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