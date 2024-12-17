祥翊2藥專屬授權S公司進攻美國市場 收取簽約金及里程碑金260萬美元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 15:05

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祥翊 (6676-TW) 旗下開發中抗癌用藥 TMN-T 及潰瘍性結腸炎用藥 MSL-T，已先後與 S 公司簽訂美國市場專屬授權合約。祥翊可依這 2 項藥物的開發進度，收取簽約金及里程碑金等共約 260 萬美元 (約新台幣 8320 萬元)，未來藥品上市後也將共享銷售分潤。

根據雙方合約，祥翊負責 TMN-T 及 MSL-T 的研發與生產，並協助相關領證事宜，S 公司則可取得未來在美國市場的上市藥證，以及負責上市後的推廣與銷售。

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祥翊提到，這是繼今年 5 月與 S 公司簽署肺纖維化藥物 NTN 專屬授權後，雙方再次擴大合作，聯手搶攻全球最大的美國學名藥市場商機。

祥翊指出，此次合作的潰瘍性結腸炎用藥 MSL-T，目前市場已無原廠藥銷售，主要有 2 個競品學名藥，依照 IQVIA 資料統計，近一年美國市場銷售額為 1.6 億美元。

至於抗癌用藥 TMN-T，可用於治療針對 BRAF V600E 基因突變的黑色素瘤或晚期非小細胞癌，目前在美國市場僅有 1 家原廠藥，尚無任何學名藥上市銷售，根據 IQVIA 統計，原廠藥在美國市場一年的銷售額為 4.5 億美元。