search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

祥翊2藥專屬授權S公司進攻美國市場 收取簽約金及里程碑金260萬美元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-17 15:05

cover image of news article
祥翊兩藥簽訂美國市場專屬授權，總金額達260萬美元。(圖：shutterstock)

祥翊 (6676-TW) 旗下開發中抗癌用藥 TMN-T 及潰瘍性結腸炎用藥 MSL-T，已先後與 S 公司簽訂美國市場專屬授權合約。祥翊可依這 2 項藥物的開發進度，收取簽約金及里程碑金等共約 260 萬美元 (約新台幣 8320 萬元)，未來藥品上市後也將共享銷售分潤。 

根據雙方合約，祥翊負責 TMN-T 及 MSL-T 的研發與生產，並協助相關領證事宜，S 公司則可取得未來在美國市場的上市藥證，以及負責上市後的推廣與銷售。 


祥翊提到，這是繼今年 5 月與 S 公司簽署肺纖維化藥物 NTN 專屬授權後，雙方再次擴大合作，聯手搶攻全球最大的美國學名藥市場商機。 

祥翊指出，此次合作的潰瘍性結腸炎用藥 MSL-T，目前市場已無原廠藥銷售，主要有 2 個競品學名藥，依照 IQVIA 資料統計，近一年美國市場銷售額為 1.6 億美元。 

至於抗癌用藥 TMN-T，可用於治療針對 BRAF V600E 基因突變的黑色素瘤或晚期非小細胞癌，目前在美國市場僅有 1 家原廠藥，尚無任何學名藥上市銷售，根據 IQVIA 統計，原廠藥在美國市場一年的銷售額為 4.5 億美元。 

祥翊進一步表示，有鑑於該原廠藥仍在專利期間，將採取專利迴避開發 TMN-T，目標在 2026 年完成開發，並攜手 S 公司以第四類學名藥 (P4) 爭取申請簡易上市，分食原廠專利藥市場的寡占商機。 

文章標籤

祥翊專屬授權學名藥抗癌潰瘍性結腸炎

相關行情

台股首頁我要存股
祥翊22.052.65%
美元/台幣32.5150.09%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.52
加權指數法興(購) 槓桿7.75
加權指數法興(售) 槓桿6.83
加權指數法興(售) 槓桿8.24

延伸閱讀


Empty