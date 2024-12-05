138%！比特幣受川普證交會提名人選激勵漲逾5% 衝破十萬美元再創歷史新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-05 11:59

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比特幣 (BTC) 在美國時間週三 (4 日) 晚間首次突破 10 萬美元大關，因美國總統川普宣布提名 Paul Atkins 為美國證券交易委員會 (SEC) 主席。

根據 Coin Metrics 數據，比特幣在週三一度漲逾 5%，最高漲至 10 萬 1555.4 美元，創歷史新高。今年以來，比特幣累計上漲 138%。自 11 月 4 日以來，比特幣從 6.8 萬美元漲至 10 萬美元，僅耗時一個月。

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Ikigai 的 Travis Kling 說：「對加密貨幣來說，Atkins 可以說是最理想的 SEC 主席。他具有強烈的自由主義傾向，並獲得川普明確授權，要大力支持加密貨幣，我完全相信他會這麼做。」

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三也在《紐約時報》舉辦的 DealBook 會議上表示，比特幣「就像黃金一樣，只是它是虛擬的、數位的」，但稱「它不是美元的競爭對手，它實際上是黃金的競爭對手」。

對長期比特幣投資者來說，週三是個值得慶祝的日子，他們在加密貨幣數次榮衰週期中立場堅定，但在此期間，政府和金融機構並不重視比特幣，甚至充滿敵意。

Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 告訴《CNBC》說：「我們正見證典範轉移。經過四年的政治煉獄，比特幣和整個數位資產生態系統正處於進入金融主流的邊緣。」

自上月美國總統大選以來，市場普遍預期比特幣將達到具里程碑意義的 10 萬美元大關，但興奮的投資人讓比特幣達成該里程碑的時間比最初預期快得多。比特幣在 11 月 22 日時價已經飆漲至 9 萬 9849.99 美元。。

Novogratz 說：「從長遠來看，我是樂觀的，但不會是直線上升，投資人應該考慮到獲利出場，但隨著支持加密貨幣的政府即將在美國掌權，世界其他國家很難不注意到這一點。」