美元指數有撐！印度盧比、印尼盾與韓元持續疲弱 多國央行掀匯率保衛戰

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-05 10:23

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美元指數 (DXY) 今 (5) 日在亞洲匯市早盤整體變化不大，因昨晚公布的多個美國宏觀經濟數據顯示經濟正在放緩，12 月降息可能性仍然存在，但與此同時，美元持續強勢正讓印度、印尼、馬來西亞與南韓等國貨幣遭遇當地時間 12 月 4 日，印尼央行宣布，準備採取措施以維持外匯市場信心。

印尼央行總裁 Perry Warjiyo 週三 (4 日) 表示，由於美國準總統川普預計將採取更加內向的政策，導致印尼盾 (USDIDR) 面臨越來越大的壓力，因此印尼央行明年繼續放鬆貨幣政策的空間將變小。

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Warjiyo 日前在雅加達舉行的印尼央行年會上曾說，「全球動蕩迫使我們將重點放在穩定印尼盾上」，並稱印尼央行的政策利率將根據全球和國內經濟動態進行調整。印尼央行正繼續尋找降息的空間，因為預計未來兩年通膨將保持穩定，需要較低的利率來推動經濟成長。

除調整利率外，印尼央行穩定印尼盾的工具還包括，外匯市場干預和所謂的宏觀審慎激勵措施，印尼央行以降低準備金要求的形式，向優先行業和小型企業發放貸款的銀行提供這些激勵措施。

數據顯示，在 11 月 22 日為止一周，印度外匯儲備上周上演史上單周最大跌幅，創四個多月新低且連八周走跌，跌至數月低點 6565.82 億美元。

分析人士認為，在美元持續走強的背景下，為應對印度盧比貶值，印度不得不採取在美元持續強週期內，大幅拋售美元以維持盧布匯率的穩定。

此外，外資持續拋售印度股票也讓盧比承壓。根據 NSDL 數據，今年 10 月、11 月，FPI 通過交易所從印度股票中合計撤出 1 兆 3333.2 萬印度盧比。

另外，受政局動蕩影響，韓元匯率也遭遇巨大貶值壓力，美元兌韓元週二 (3 日) 匯率一度大漲超 2%，最高升至 1443.4。

美元持續走強是多國貨幣面臨貶值壓力的主要原因，自川普勝選以來，美元指數累計上漲近 6%，市場對聯準會 (Fed) 降息預期降溫也在推動美元走強。

鮑爾週三在接受媒體採訪時表示，美國經濟狀況非常好，並且沒有理由不繼續下去。勞動市場下行風險更小，同時通膨有所上升。他同時表示，Fed 在通膨方面依舊取得了進展。