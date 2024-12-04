〈貴金屬盤後〉10月JOLTS數據公布後 黃金收斂漲幅 市場聚焦更多經濟數據

鉅亨網編譯許家華 2024-12-04 06:37

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在美國勞工統計局 (BLS) 周二(3 日) 公布 10 月職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS) 後，黃金價格收窄漲幅，因強勁的美國就業數據恐令聯準會(Fed) 對降息採取謹慎態度，但美元走軟和公債殖利率下降縮限了黃金價格下降程度，市場同時等待進一步的經濟消息。

現貨黃金小幅上漲 0.2%，至每盎司 2644.05 美元，在 JOLTS 公布前，黃金價格漲幅約 0.7%。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.4%，報每盎司 2667.90 美元。

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道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示， 黃金價格回吐早盤漲幅，係因「JOLTS 數據證實們對就業市場反彈的預期，這緩解了周五非農就業報告之前，勞動市場大幅放緩的擔憂。」

美國 10 月 JOLTS 數據顯示，職位空缺數增加、企業裁員減少，表明勞動力需求正在走穩。具體來看，職位空缺數從 9 月下修後的 737.2 萬個飆升 37.2 萬個至 774.4 萬個，為去年 8 月以來最大單月增幅，整體高於經濟學家預期的 751 萬個，其中成長的部分幾乎完全是由專業和商業服務、住宿和食品服務帶動。

強勁的就業報告恐令 Fed 對降息更加謹慎。在周五非農就業報告公佈之前，投資者的焦點轉向周三的 ADP 就業報告和 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的演講。

交易員目前預計 12 月降息 25 個基點的可能性為 74%。

摩根大通和匯豐銀行的分析師強調，在地緣政治不確定性時期，黃金發揮了對沖作用，而當前全球緊張局勢和衝突加劇增強了黃金的吸引力。他們認為，川普的政策恐加劇地緣政治風險，在邁入 2025 年之際，這點有利於提振黃金作為避險資產的吸引力。

摩根大通指出：「總統大選後出現的黃金拋售潮係因倉位驅動的下跌，而非巨大變化。」他預測，由於實物需求和期貨倉位泡沫減少，黃金價格可望在 2025 年攀升至每盎司 3000 美元。

由於黃金不孳息，向來在低利率環境和地緣政治不確定時期表現良好。

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