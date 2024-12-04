鉅亨速報 - Factset 最新調查：Descartes Systems Group IncDSGX-US的目標價調升至125元，幅度約7.76%
鉅亨網新聞中心 2024-12-04 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Descartes Systems Group Inc(DSGX-US)提出目標價估值：中位數由116元上修至125元，調升幅度7.76%。其中最高估值134元，最低估值96元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Descartes Systems Group Inc評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Descartes Systems Group Inc今(4日)收盤價為116.02元。近5日股價下跌7.76%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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