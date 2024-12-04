〈 港股盤後〉科網股領跌 恒指小跌結束連三日漲勢 能源、半導體股表現活躍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-04 16:30

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港股主要指數周三 (4 日) 結束連三日走漲表現，截至收盤，恒生指數(HSI) 小跌 0.02%，報 19742.46 點，恒生科技指數跌 0.32%，報 4404.04 點，國企指數上漲 0.18%，報 7085 點，紅籌指數收漲 0.32%，報 3633.02 點。

大盤方面，科網股多數下跌，嗶哩嗶哩跌約 4%，快手跌約 3%，京東跌約 2%，短片概念股與航空股跌幅居前，煤炭、石油、教育族群則漲幅居前。蔚來汽車收漲 4.51%，中國神華漲 4.13%，中國石油股份收高 3.2%，中煤能源漲近 4%。

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消息方面，美國財政部海外資產控制辦公室宣佈，針對將伊朗石油運往國外市場方面發揮關鍵作用的 35 個實體和船隻實施制裁。此前高盛曾出具研究報告指出，如果伊朗原油出口受到干擾，布蘭特油價可能會升至每桶 90 美元區間，漲幅則取決於 OPEC 是否能夠彌補供應缺口。

半導體概念股漲勢活躍，中芯國際收漲 1.54%、地平線機器人收高 3.91%、晶門半導體收高 1.05%。

中國半導體行業協會、中國汽車工業協會、中國互聯網協會、中國通信企業協會周二 (3 日) 集體發佈聲明，針對美國對華採取的出口限制表示堅決反對。值得一提的是，相比此前多輪晶片禁令中持續的反對呼聲，此次國內產業鏈開始主動發出反制信號。

平安證券半導體團隊周二出具研究報告指出，美國對中國半導體出口管制加碼，將倒逼自主可控提速。在國家政策和資金扶持引導下，國內企業自主創新能力會進一步提升。長期來看，半導體等核心技術的國產化需求凸顯，國內產業鏈企業國產化率提升意願較強，給國內半導體企業更多機會。

另一方面，中信證券在最新發佈的研報中還說，國產晶片可以在一定程度上避免國外晶片可能存在的安全後門隱患。