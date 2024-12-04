戒嚴動盪急會商！韓央行：將採回購操作增短期流動性 未討論政策利率問題

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-04 12:06

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南韓央行 (BOK) 今(4)日早上召開緊急會議因應昨晚總統尹錫悅宣布戒嚴令後引發的市場動盪，誓言將透過回購操作等方式向市場提供「充足的流動性」，以盡量減少政治動盪對金融和匯市影響。

《韓聯社》報導，BOK 在緊急召開貨幣政策委員會會議後發聲明說：「將暫時提供充足的流動性，直到金融和外匯市場穩定為止。從今日開始，我們將透過購買回購協議來增加短期流動性供應。」

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韓國央行表示，透過回購操作提供的流動性應足以平息市場緊張情緒，正在監測匯率波動的速度和幅度。回購協議是指一方以指定價格向另一方出售證券並承諾稍後回購該證券的交易。

BOK 還說，董事會還將準備在需要時迅速提供貸款，並誓言將實施各種其他措施來穩定匯市。「鑑於我們經濟的強健基本面和強勁的金融穩健性，市場情緒料將趨於穩定，但董事會將密切關注市場形勢並積極採取額外措施。」

南韓央行副總裁 Park Jongwoo 在記者會上說，在今天的特別會議上並未討論政策利率問題，並稱很難對未來是否還可能舉行特別會議發表評論。

南韓財政部長崔相穆今日稍早也宣佈，將採取一切可用措施來穩定金融和匯市，必要時將提供「無限流動性」。