〈貴金屬盤後〉美元走強終結黃金四連漲 Fed動向成焦點

鉅亨網編譯陳又嘉 2024-12-03 06:11

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黃金價格周一 (2 日) 下跌，結束了連續四天的漲勢，這主要因美元大幅反彈，而投資人正等待關鍵經濟數據及聯準會 (Fed) 對利率路徑的指引。

現貨黃金價格下跌約 0.72%，至每盎司 2,661.8 美元，當日稍早一度下跌 1%。

12 月交割的黃金期貨價格下跌下跌 0.8%，報每盎司 2,658.50 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼資深貴金屬策略師 Peter Grant 表示，美元走強部分受到美國總統當選人川普 (Donald Trump) 的言論推動，這些言論對金價構成壓力。川普敦促金磚國家 (BRICS) 不要試圖替代美元，並威脅若違抗將施加 100% 的關稅。

川普的言論引發了市場對美國利率將長期維持高位的擔憂。這類擔憂此前已導致無息資產黃金在 11 月下跌 3%，為 2023 年 9 月以來最大的單月跌幅。

Grant 指出，儘管如此，黃金價格跌幅仍有所收斂，地緣政治的不確定性為金價提供了支撐。他預測，黃金市場將在年底前呈現震盪、盤整的走勢，下行空間有限。

美元指數大漲 0.7%，創近四周以來的最強單日表現，使以美元計價的黃金對其它貨幣買家來說更加昂貴，進一步施壓金價。

這周美國的主要經濟事件包括職缺數據、ADP 就業報告和非農就業數據的公布。此外，Fed 官員，包括主席鮑爾 (Jerome Powell) 的評論，也將成為市場焦點。

BMI 分析師在一份報告中表示，「我們注意到 2025 年黃金面臨強勁的下行風險，並預期市場將出現顯著波動，因 Fed 可能對降息採取更加謹慎的態度，這將對黃金不利。」

在 Fed 上個月將利率下調 25 個基點至 4.50%-4.75% 之後，市場目前預測 12 月再度降息的可能性為 64%，這與主要券商的預期一致。

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