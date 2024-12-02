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金山電自結10月純益年增4成 EPS 0.08元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-02 18:21

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金山電自結10月純益年增4成 EPS 0.08元。(鉅亨網資料照)

鋁質電容廠金山電 (8042-TW) 今 (2) 日公告 10 月自結損益，稅後純益 1000 萬元，年增 42.9%，每股純益 0.08 元；累計前 10 月稅後純益約 7748 萬元、每股純益約 0.6 元。

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 傳出有意將電池備援電力模組 (BBU) 從 AI 伺服器 GB200 的選配改為標配，市場看好可望帶動電容需求增加，金山電近期股價走揚，今日上漲 5.9%，收 48.5 元。


金山電 10 月營收 2.85 億元，月減 10.7%、年增 4.4%、累計前 10 月營收 28.48 億元。

展望明年上半年主要成長動能，金山電看好，雲端 / 伺服器明年在 AI 伺服器需求強勁下將延續成長；電腦 / 顯示器應用也因新世代產品帶動消費而成長；通訊 5G 同樣向上。

金山電產品應用市場分布來看，電腦 / 顯示器 28%、家用電器 21%、雲端 / 伺服器 17%、工業自動化 11%、新能源 7%、遊戲機 5%、通訊 5G 5%、醫療 / 健身 2%、車載 1%、其他 3%。

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