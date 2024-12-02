美國「黑色星期五」消費表現平平 但網購創了新紀錄

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-02 11:00

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隨著感恩節落幕，美國迎來了一年一度的「黑色星期五」購物狂歡，但今年「黑色星期五」零售商店的表現不如預期般火爆。

據《路透社》上周六（30 日）報導，據 Mastercard 統計，今年美國零售店的「黑色星期五」消費額僅較去年同期增長了 0.7%，表現平平。Facteus 的數據更不樂觀，店內銷售額甚至出現 5.4% 的下降。

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RetailNext 的數據也顯示，全美商店客流量較去年下降了 3.2%。中西部地區受到暴風雪影響，客流量驟降 7%，其他地區降幅分別為 3.5%、3.2% 和 2.1%。

部分消費者面對更高的生活成本，選擇在假期期間分散購買，而不是集中在「黑色星期五」搶購，這也降低了實體店銷售表現。

相比之下，Facteus 的數據顯示，美國電子商務在線銷售額大幅增長了 14.6%，顯示出追求性價比的美國消費者更傾向網購。

Facteus 共同創始人兼數據部門主管 Jonathan Chin 表示：「如果將通貨膨脹考慮在內，店內（消費）甚至更低。」

Mastercard 經濟學家 Meyer 也說：「大量消費主要是在線完成，作為消費者，你在網上擁有最大的權力和選擇。」

在大規模折扣催動下，消費者的線上需求激增。Adobe 報告稱，電子商務價格已連續 26 個月下跌，有助於在通貨膨脹的情況下節省預算，帶動需求。

消費者尤其青睞玩具、家電、電子產品等商品。玩具平均折扣達到 27.8%，在線玩具銷售額相比 10 月份激增了 622%。電子產品和服裝的平均折扣分別達到 27.4% 和 22.2%。