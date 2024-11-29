促銷奏效 美國感恩節線上銷售前段成長4%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-29 17:00

‌



Salesforce 周四 (28 日) 公布數據顯示，感恩節假期前半段美國線上銷售額成長了約 4%，相較之下，去年成長 2%，這是購物者正在接受零售商大幅折扣的新跡象。

今年，美國零售商一直在提前推出更大膽的折扣，並加大假日促銷力度，以吸引更精打細算的購物者的注意。

‌



即時追蹤相關數據的 Salesforce 指出，截至美國東部時間下午 2 點，與 2023 年相比，全球線上銷售額成長 7%，美國線上銷售額成長 4%，銷售額分別達到 156 億美元和 31 億美元。

相較之下，去年感恩節的網路購物表現不景氣。 Salesforce 表示，全球線上銷售額達 317 億美元，其中美國銷售額達 75 億美元，各只上升了 1%。

Salesforce 的分析，今年美國感恩節當天線上購物的高峰時段為東部時間晚上 7 點到午夜，預計這段時段將貢獻約 35% 的銷售額。

本周早些時候，百思買 (BBY-US) 執行長 Corie Barry 與 Target(TGT-US) 高層均預計，銷售活動外的需求會下降，而促銷活動的反應會強與市場預期。

儘管 Kohl"s 和 Macy"s 等百貨公司因銷售放緩，而對其年度預測持謹慎態度，但 Abercrombie & Fitch 和 Gap 由於對時尚服裝的強勁需求，而提高了預測。零售巨頭沃爾瑪 (WMT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 預計也將從喜憂參半的假期購物季中受益。

根據全美零售商聯合會和德勤分別發布的報告，今年從感恩節到聖誕節的假日購物季銷售預計將創下 6 年來最慢增速。

11 月 20 日，Salesforce 預計，從感恩節前的周二到節後的周一，這個網路購物周將產生 3110 億美元的全球銷售額。