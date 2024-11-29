全球數位貿易成長16%！陸推18條舉措促改革創新發展 電商平台迎利多

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-29 10:10

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中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳周四 (28 日) 印發《關於數位貿易改革創新發展的意見》(下稱《意見》)，目標是到 2029 年實現可數位化交付的服務貿易規模穩中有增，占中國服務貿易總額比重提高到 45% 以上，2035 年時的佔比提升到 50% 以上。

除提高佔比外，《意見》中還要求支援數位貿易細分領域和經營主體發展、推進數位貿易制度型開放、完善數位貿易治理體系以及強化組織保障。

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為實現上述目標，《意見》從上述四方面進行具體部署。在支援數位貿易細分領域和經營主體發展方面，《意見》提出，積極發展數位產品貿易，持續優化數位服務貿易，大力發展數位技術貿易，推動數位訂購貿易高質量發展，培育壯大數位貿易經營主體等舉措。

在推進數位貿易制度型開放方面，《意見》提出放寬數位領域市場准入、促進和規範數據跨境流動、打造數位貿易高水平開放平台。

在完善數位貿易治理體系方面，《意見》明確，積極參與數位貿易國際規則制定，深化數位貿易國際合作，加快構建數位信任體系，加強數位領域安全治理。

在強化組織保障方面，《意見》強調加強組織領導，健全法律法規和標準，建立完善統計體系，加強多渠道支援保障，加強智慧財產權保護，強化人才智力支撐。

銀河證券分析指出，數位貿易與傳統貿易在貿易對象、結構、方式等方面存在四大差異，分別是貿易物件的數位化、貿易方式的數位化、商業結構更加扁平化以及運作模式更加高效簡潔。

中國商務部研究院研究員周密表示，數位貿易順應了世界貿易發展的趨勢，正成為新的貿易增長點。《意見》的推出將有力促進數位貿易改革創新發展，也將在新的階段為加快建設數位中國、貿易強國作出更大貢獻。