鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.42元，其中最高估值1.78元，最低估值1.32元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.78(1.67)
|2.08
|2.35
|最低值
|1.32(1.04)
|1.7
|2.02
|平均值
|1.45(1.38)
|1.87
|2.18
|中位數
|1.42(1.35)
|1.83
|2.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.02億
|30.67億
|31.98億
|最低值
|24.05億
|27.71億
|30.67億
|平均值
|24.58億
|28.70億
|31.37億
|中位數
|24.53億
|28.28億
|31.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.48
|-5.01
|-3.62
|-1.09
|營業收入
|13.08億
|13.94億
|15.81億
|18.63億
詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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