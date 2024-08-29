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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nutanix公司(NTNX-US)EPS預估上修至1.42元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Nutanix公司(NTNX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.35元上修至1.42元，其中最高估值1.78元，最低估值1.32元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.78(1.67)2.082.35
最低值1.32(1.04)1.72.02
平均值1.45(1.38)1.872.18
中位數1.42(1.35)1.832.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.02億30.67億31.98億
最低值24.05億27.71億30.67億
平均值24.58億28.70億31.37億
中位數24.53億28.28億31.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.48-5.01-3.62-1.09
營業收入13.08億13.94億15.81億18.63億

詳細資訊請看美股內頁：
Nutanix公司(NTNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNTNX

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