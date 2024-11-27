又捅破天！華為旗艦新機連發Mate 70售價2.5萬起 推全球首款三網衛星手機Mate X6

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-27 13:42

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中國科技大廠華為周二 (26 日) 推出備受矚目的全新旗艦手機 Mate 70，全球首款三網衛星通信手機 Mate X6 也正式發佈，旗艦新車尊界 S800 也終於亮相，但 Mate 70 在正式發表不久後就被搶購一空

華為常務董事、終端 BG 董事長余承東在「Mate 品牌盛典」現場宣佈，華為 Mate70 系列已完成鴻蒙智行全系車型數位鑰匙驗證，售價從人民幣 5499 元 (約台幣 2 萬 4949 元) 起跳，Mate70 Pro 售價 6499 元 (約台幣 2 萬 9485 元) 起，Mate70 Pro + 售價 8499 元 (約台幣 3 萬 8560 元) 起，Mate70 RS 非凡大師售價 11999 元 (約台幣 5 萬 4440 元) 起。

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Mate70 在美學設計、影像體驗、通信技術等多方面全面升級，余承東在發佈會上用四個 “最” 概括 Mate 70 系列，即史上最精緻可靠、最出彩、最強悍、最智慧。

軟體方面，新機搭載「純血鴻蒙」且得益於原生鴻蒙操作系統與全新硬體配置，Mate 70 系列整機性能提升 40%。在華為方舟引擎加持下，流暢體驗和遊戲性能大幅提升。此外，Mate 70 續航力提升 24%，持久續航再次突破。

硬體方面，Mate 70 / Pro / Pro + 在螢幕上全系列搭載第二代崑崙玻璃、1~120HZ 動態刷新率，為業界首發「高亮鈦玄武中框機身」跟「第二代崑崙玻璃」，使得整機強度跟耐用性進一步得到提升

Mate 70 是 6.7 吋直角邊框，支援側邊指紋和臉部辨識解鎖，Mate 70 Pro 和 Mate 70 Pro + 則是曲面 + 弧邊，尺寸為 6.9 吋，支援 3D 人臉辨識 / 支付、側邊指紋解鎖。

核心配置上，Mate 70 Pro 和 Pro + 均配備 100W 有線充電、80W 無線充電、20W 無線反向充電，IP68&IP69，支援星閃、北鬥衛星消息，USB 3.2 Gen1、雙頻 GPS、紅外遙控、NFC、第二代靈犀通信等，其中 Pro + 額外支援天通衛星通信。 網傳 Mate 70 Pro 系列搭載麒麟 9020 處理器。

影像方面，Mate 70 主相機採用 5000 萬像素、4800 萬像素長焦鏡頭、4000 萬像素超廣角鏡頭，Pro + 的長焦、超廣角均為 RYYB 感測器，Pro 均為 RGGB 感測器。

值得一提的是，華為 Mate 70 系列首發搭載紅楓原色影像，搭載 150 萬多光譜通道，色彩還原準確度提升 120%。這也是業界首發，說是在色彩還原準確度上相比上代足足有 120% 的提升，算是一顆輔助的支援型攝像頭。

通訊方面，Mate 70 系列採用第二代靈犀通信，使得新機在五個方面上實現提升。演唱會發圖片上傳速度提升 32%、高鐵視訊通話流暢度提升 50%、地鐵刷短影片流暢度提升 68%、地庫掃碼速度提升 23%，出電梯聯網速度僅 1s。

此外，全球首發衛星尋呼，支援 120° 超廣對星角度、9 秒超快連星、0.7 秒超低時延。

需要注意的是，Mate 70 系列並非出廠自帶鴻蒙 NEXT 系統，而是將選擇權留給使用者，可以繼續用帶有 Android 血統的鴻蒙 4.3，也能選擇升級原生鴻蒙。

余承東預估，兩三個月後原生鴻蒙將更流暢更強大，明年的新機將全部自帶原生鴻蒙。

至於新折疊手機 Mate X6，整體採用「寰宇星軌」設計，後蓋採用跟 Mate70 系列同款的錦纖材質，也有素皮可選，並搭載一塊 6.45 吋的 1080P 外螢幕跟 7.93 吋 2K 內螢幕，都支援 120Hz LTPO 跟 1440Hz PWM 調光。

X6 在包裹上第二代玄武鋼化崑崙玻璃、碳纖維內屏支撐層、機翼鋁機身框架、全新玄武水滴鉸鏈等高強度材質，機身的剛性跟耐久性也進一步得到加強。

值得注意的是，Mate X6 還有三網衛星典藏版，這也是全球首款支援三網衛星通信的大眾智能手機，不僅支援衛星消息、天通衛星通信，還有低軌衛星互聯網。

價格方面，12+256GB 售價人民幣 12999 元 (約台幣 5 萬 8980 元)，16+512GB 價格 14999 元 (約 6.8 萬台幣)