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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至2.19元，預估目標價為25元

鉅亨網新聞中心 2024-11-25 18:11


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華航(2610-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.19元，其中最高估值2.5元，最低估值1.68元，預估目標價為25元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.5(2.33)2.811.66
最低值1.68(1.68)1.221.02
平均值2.18(2.11)1.871.34
中位數2.19(2.16)1.881.34

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值203,474,000215,857,000195,737,000
最低值189,239,060186,772,540186,467,990
平均值200,613,570202,179,780191,102,490
中位數201,587,000206,500,000191,102,490

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.130.481.670.03
營業收入
(單位：新台幣千元)		184,816,790150,722,471138,841,403115,250,550

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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