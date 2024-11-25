股尊勝術老蔡：台積電A16超級電軌關鍵技術如果復製至美國，投資受惠方向在哪?

鉅亨網新聞中心 2024-11-25 19:00

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【美國市場綜述】

美股上週五延續上週以來的漲勢，殖利率下滑亦有利股市表現，主要指數多收漲。個股方面，主要大型科技股表現分歧，其中 Nvidia(-3.2%) 上週公布財報雖優於預期，但因未能滿足市場過高的期待，股價下跌；而 Tesla(+3.8%) 則持續上漲，並創下自 2022 年初以來新高。

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美股主要指數多上漲，其中 Nasdaq 指數上漲 0.16%，標普 500 指數上漲 0.35%，道瓊指數上漲 0.97%，費半指數下跌 0.15%。

11 月 S&P Global PMI 調查顯示美國經濟在 11 月加速成長，主要為市場對聯準會可能進一步降息的預期，以及期待川普政府將推出有利商業環境的新政策所提振。其中製造業 PMI 由前值的 48.5 升至 48.8，符合市場預期；服務業 PMI 由前值的 55.0 升至 57.0，高於預期的 55.0，並為 32 個月以來新高；綜合 PMI 亦由前值的 54.1 上升至 55.3，亦高於市場預期。

【台股盤勢分析】

大盤上周回測季線出現多方突破缺口，形成短多轉折，若要延續多方反攻空間則需補量至月均量 3680 億以上為佳，今日 (11/25) 雖有高開低走現象，但上周多方缺口未補，短線支撐仍有利指數墊高，反觀台積電股價壓抑至平盤之下震盪，未帶領指數攻擊，所幸外資期貨淨空單減少到 3.8 萬口，預計空方干擾減弱，因此維持個股表現，選股是關鍵，而後市觀盤重點則唯量是問，若能補量且量價配合則有利延續多方反攻。盤面投資方向觀察台積電亞利桑那三廠 A16 超級電軌 (SPR) 關鍵技術將複製至美國，SPR 主要就是晶背供電，因此晶背供應概念股如中砂 (1560-TW)、昇陽半導體 (8028-TW)。

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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師

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