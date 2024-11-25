遠東醫電攜手泰國電信業者 未來1年可望挹注超過1000萬業績

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-25 10:36

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遠東醫電參加位於泰國曼谷的 2024 年台灣形象展，董事長鄧俊男表示，與泰國電信業者 AIS 及 Dtac 合作，提供「旅遊 E 指通」服務給赴泰旅客使用，預計未來 1 年可望挹注超過 1000 萬元的業績貢獻。

遠東醫電也分別與萬芳醫院、泰國台商健康交流協會簽署合作備忘錄，希望未來加強台灣與泰國華僑社群的健康醫療連結，實現醫療資源的跨國協作與共享，為區域健康產業創造更多合作機會與發展潛力。

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貿協董事長黃志芳於展會開幕致詞表示，根據泰國觀光局統計，泰國國際觀光旅客為 3500 萬人次，且因為泰國是觀光醫療大國，有來自世界的度假健診、美容觀光客，並將最新的 AI 技術導入醫療領域。

在此同時，遠東醫電在曼谷舉辦 2024 台泰健康論壇，主題為「跨越界限，連結健康：遠距醫療與創新醫療的未來發展論壇」，透過萬芳醫院、雙和醫院、中醫大附醫及遠東醫電分享，期望提升區域醫療合作與病患照護品質，創造健康產業的合作機會，進而推動台灣醫療技術、生技與遠距醫療在東南亞的應用，並促進台灣與泰國華僑的健康醫療連結。