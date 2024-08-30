search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 16:15


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.47元，其中最高估值1.57元，最低估值1.4元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.57(1.54)2.452.48
最低值1.4(1.4)1.511.92
平均值1.48(1.43)1.852.18
中位數1.47(1.41)1.842.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值15.04億17.91億21.62億
最低值14.40億16.04億18.74億
平均值14.64億16.92億20.73億
中位數14.74億17.04億21.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.12-1.48-2.20-2.470.59
營業收入4.28億6.08億8.62億10.69億12.67億

詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSESTC

相關行情

台股首頁我要存股
Elastic N.V103.640.64%

延伸閱讀


Empty