鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至1.47元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 16:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Elastic N.V(ESTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.47元，其中最高估值1.57元，最低估值1.4元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.57(1.54)
|2.45
|2.48
|最低值
|1.4(1.4)
|1.51
|1.92
|平均值
|1.48(1.43)
|1.85
|2.18
|中位數
|1.47(1.41)
|1.84
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|15.04億
|17.91億
|21.62億
|最低值
|14.40億
|16.04億
|18.74億
|平均值
|14.64億
|16.92億
|20.73億
|中位數
|14.74億
|17.04億
|21.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.12
|-1.48
|-2.20
|-2.47
|0.59
|營業收入
|4.28億
|6.08億
|8.62億
|10.69億
|12.67億
詳細資訊請看美股內頁：
Elastic N.V(ESTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.VESTC-US的目標價調降至110元，幅度約16.03%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：達樂(DG-US)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為137.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百思買BBY-US的目標價調升至100元，幅度約5.26%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%
下一篇