陸下月起調整出口退稅！專家：川普關稅戰2.0來臨前 先下手為強降低敵意
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-22 10:00
中國上周五 (15 日) 對出口退稅政策進行調整，太陽能與電池等主要出口產品退稅稅率從 13% 降至 9%，鋁材等產品更直接取消，此舉被外界視為在美國候任總統川普發起關稅戰 2.0 前，先下手為強展開重大政策調整，以減少外界敵意。
國金證券近日發佈研究報告指出，在美國大選結果出爐後，對出口產品大戶進行退稅率的下調，可理解為中國對潛在的國際貿易關稅政策變化先下手為強，也許在一定程度上緩解國際市場對中國出口產業的敵視情緒，以及潛在的更激烈的懲罰性關稅調整。
在中國市場，出口退稅主要是針對企業在出口商品時所支付的增值稅進行的退還。公開數據顯示，2023 年全年中國出口退稅達到 1.7 兆人民幣，今年前 7 個月累計退稅 1.3 兆人民幣，超過去年同期的金額。
浙商證券粗估此次涉及調整的出口商品金額佔中國出口約 6.7%。今年以來，以美歐為代表的較多經濟體質疑中國輸出「產能過剩」問題，此次調整能在一定程度上改善中國貿易環境，尤其是「新三樣」相關品項。
該券商指出，以此次調整涉及的太陽能三大產品矽片、電池和元件為例，中國太陽能零件產量已經連續 16 年位居全球首位，多晶矽、矽片、電池片、零件等產量產能的全球佔比均達 80% 以上，若按去年這三類產品出口額 484.8 億美元來估算，稅率調整以後，中國太陽能產品將減少 17.16 億美元的出口退稅。
受產業鏈產品價格大降影響，矽片、電池、零件等上市公司在最新一季財報均爆虧損。實際上，近期中國太陽能產業協會多次開會討論透過限產、限價等自律措施來防止產業內惡性競爭。
相比之下，降低出口退稅稅率被視為更直接和有效的去產能舉措，尤其會對那些依賴出口退稅來改善現金流的企業將帶來較大壓力，但獲利率較高、經營能力較強的出口企業受影響或較為有限，相關出口行業的龍頭企業更是有望受益。
中信證券出具研究報告指出，出口退稅稅率調降，太陽能廠商短期獲利恐受脈衝式衝擊，但對太陽能產業的長期發展將帶來深遠利好。重量級廠商有較強能力推動產品向下游順價，實現國際市場太陽能產品價格回穩，避免「內卷」外化，加快產業落後產能出清，幫助龍頭強化長期優勢。
從宏觀經濟層面來看，中國出口退稅政策的調整無疑也在推動中國經濟驅動力從出口加速轉向消費。申萬宏源證券最新發佈的年度宏觀策略報告指出，中國未來稅收補貼方式可能從補貼海外消費者轉向補貼國內消費者，這種政策思路的根本改變，可能才是中長期、有縱深投資機會的來源。
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