陸下月起調整出口退稅！專家：川普關稅戰2.0來臨前 先下手為強降低敵意

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-22 10:00

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中國上周五 (15 日) 對出口退稅政策進行調整，太陽能與電池等主要出口產品退稅稅率從 13% 降至 9%，鋁材等產品更直接取消，此舉被外界視為在美國候任總統川普發起關稅戰 2.0 前，先下手為強展開重大政策調整，以減少外界敵意。

國金證券近日發佈研究報告指出，在美國大選結果出爐後，對出口產品大戶進行退稅率的下調，可理解為中國對潛在的國際貿易關稅政策變化先下手為強，也許在一定程度上緩解國際市場對中國出口產業的敵視情緒，以及潛在的更激烈的懲罰性關稅調整。

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在中國市場，出口退稅主要是針對企業在出口商品時所支付的增值稅進行的退還。公開數據顯示，2023 年全年中國出口退稅達到 1.7 兆人民幣，今年前 7 個月累計退稅 1.3 兆人民幣，超過去年同期的金額。

浙商證券粗估此次涉及調整的出口商品金額佔中國出口約 6.7%。今年以來，以美歐為代表的較多經濟體質疑中國輸出「產能過剩」問題，此次調整能在一定程度上改善中國貿易環境，尤其是「新三樣」相關品項。

該券商指出，以此次調整涉及的太陽能三大產品矽片、電池和元件為例，中國太陽能零件產量已經連續 16 年位居全球首位，多晶矽、矽片、電池片、零件等產量產能的全球佔比均達 80% 以上，若按去年這三類產品出口額 484.8 億美元來估算，稅率調整以後，中國太陽能產品將減少 17.16 億美元的出口退稅。

受產業鏈產品價格大降影響，矽片、電池、零件等上市公司在最新一季財報均爆虧損。實際上，近期中國太陽能產業協會多次開會討論透過限產、限價等自律措施來防止產業內惡性競爭。

相比之下，降低出口退稅稅率被視為更直接和有效的去產能舉措，尤其會對那些依賴出口退稅來改善現金流的企業將帶來較大壓力，但獲利率較高、經營能力較強的出口企業受影響或較為有限，相關出口行業的龍頭企業更是有望受益。

中信證券出具研究報告指出，出口退稅稅率調降，太陽能廠商短期獲利恐受脈衝式衝擊，但對太陽能產業的長期發展將帶來深遠利好。重量級廠商有較強能力推動產品向下游順價，實現國際市場太陽能產品價格回穩，避免「內卷」外化，加快產業落後產能出清，幫助龍頭強化長期優勢。