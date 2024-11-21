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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 14:15


根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.59元，其中最高估值0.74元，最低估值0.51元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.74(0.74)1.322.092.54
最低值0.51(0.51)0.61.041.79
平均值0.62(0.6)0.941.442.22
中位數0.59(0.58)0.931.42.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.48億50.74億61.75億77.99億
最低值35.14億41.38億50.82億66.34億
平均值35.45億43.83億53.54億70.78億
中位數35.20億43.42億52.83億68.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.26-1.87-2.26-2.50-2.55
營業收入2.65億5.92億12.19億20.66億28.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNOW

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