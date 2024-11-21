鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至0.59元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 14:15
根據FactSet最新調查，共40位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.59元，其中最高估值0.74元，最低估值0.51元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.74(0.74)
|1.32
|2.09
|2.54
|最低值
|0.51(0.51)
|0.6
|1.04
|1.79
|平均值
|0.62(0.6)
|0.94
|1.44
|2.22
|中位數
|0.59(0.58)
|0.93
|1.4
|2.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.48億
|50.74億
|61.75億
|77.99億
|最低值
|35.14億
|41.38億
|50.82億
|66.34億
|平均值
|35.45億
|43.83億
|53.54億
|70.78億
|中位數
|35.20億
|43.42億
|52.83億
|68.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.26
|-1.87
|-2.26
|-2.50
|-2.55
|營業收入
|2.65億
|5.92億
|12.19億
|20.66億
|28.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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