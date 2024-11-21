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鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至15.85元，預估目標價為240元

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.76元上修至15.85元，其中最高估值16.09元，最低估值15.7元，預估目標價為240元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值16.09(16.09)19.6422.7
最低值15.7(15.69)16.719.17
平均值15.86(15.84)17.8220.13
中位數15.85(15.76)17.6519.32

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值66,002,00076,204,00083,605,000
最低值65,173,00069,619,00075,321,510
平均值65,588,61071,519,48078,151,380
中位數65,577,28070,909,00076,839,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS11.5311.811.1511.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		58,862,10465,784,23762,999,98955,547,908

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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