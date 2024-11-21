鉅亨速報 - Factset 最新調查：元大金(2885-TW)EPS預估上修至2.64元，預估目標價為35.6元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對元大金(2885-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.64元，其中最高估值2.77元，最低估值2.5元，預估目標價為35.6元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.77(2.77)
|3.01
|3.2
|最低值
|2.5(2.5)
|2.25
|2.46
|平均值
|2.64(2.63)
|2.69
|2.81
|中位數
|2.64(2.61)
|2.72
|2.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|117,376,430
|134,756,710
|157,242,490
|最低值
|80,874,000
|77,368,000
|53,190,190
|平均值
|103,937,600
|108,059,390
|101,430,160
|中位數
|104,071,150
|109,447,880
|104,990,410
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.09
|1.72
|2.87
|1.99
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|98,089,883
|91,501,882
|119,240,503
|115,628,866
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2885/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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