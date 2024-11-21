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鉅亨速報 - Factset 最新調查：元大金(2885-TW)EPS預估上修至2.64元，預估目標價為35.6元

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 08:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對元大金(2885-TW)做出2024年EPS預估：中位數由2.61元上修至2.64元，其中最高估值2.77元，最低估值2.5元，預估目標價為35.6元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.77(2.77)3.013.2
最低值2.5(2.5)2.252.46
平均值2.64(2.63)2.692.81
中位數2.64(2.61)2.722.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值117,376,430134,756,710157,242,490
最低值80,874,00077,368,00053,190,190
平均值103,937,600108,059,390101,430,160
中位數104,071,150109,447,880104,990,410

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.091.722.871.99
營業收入
(單位：新台幣千元)		98,089,88391,501,882119,240,503115,628,866

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2885/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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