台微醫完成2.7億私募 加速布局歐美市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-20 18:19

‌



台微醫 (6767-TW) 今 (20) 日宣布，完成新台幣 2.7 億元私募增資，此輪私募由亞美登健康科技創投 (Amed Ventures) 領投，以及鐿鈦共同參與投資。台微醫說明，此次募得資金將用於拓展歐美市場，特別是「脊固力錐體可擴張強化系統(Tripod-Fix)」。

台微醫說明，去年 Tripod-Fix 在海外已經銷售將近 600 顆植體，預計今年可成長一倍以上，歐洲治療椎體塌陷市場規模達 710 億美金，年複合成長率 (CAGR) 達 11.82%。為持續拓展海外市場，台微醫將在德國設立銷售團隊，目標是 Tripod-Fix 在歐洲脊椎塌陷機械植入物市場的市占率達 10%，以及脊椎融合市場 5% 的市占率。

‌



至於美國市場，台微醫則規劃與美國臨床醫師合作，透過投資、授權以及共同開發的方式，篩選具備臨床需求、符合市場趨勢及市場規模大的產品，並運用台美優勢鏈結合作夥伴，進一步切入美國市場，搶通全球最大醫材消費國商機。

台微醫董事長梁晃千表示，亞美登創投以及鐿鈦的加入與支持，為台微醫帶來寶貴的資源和經驗，助攻台微醫加速拓展歐美市場，實現成為全球微創醫療器材領導品牌的願景。