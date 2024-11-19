股尊勝術老蔡：大盤連五黑後短線反彈大漲302點，但明日還有台指期結算考驗，後市如何選股應對?
鉅亨網新聞中心 2024-11-19 19:00
【美國市場綜述】
市場對川普完全執政的期待熱度持續降溫，投資人追價意願不高，尤其隨著 Nvidia 即將於本週三（11/20）公佈財報，進一步壓抑市場情緒。然而，根據知情人士透露，川普的過渡團隊已將制定全自動駕駛汽車的聯邦規則框架，列為交通運輸部的優先事項之一。此消息激勵 Tesla 股價大漲，帶動了非核心消費類股普遍走強。
此外，泰森與保羅的拳擊賽吸引大量觀眾，再次證明 Netflix 的精準營銷能力。而華納兄弟與 NBA 達成轉播權爭議和解，進一步提振媒體與娛樂類股表現。同時，放寬監管的期待推升 Alphabet 等大型科技平台股價，非核心消費類股表現出色。能源類股也因油價顯著反彈而走高，為市場提供支撐。
整體而言，儘管追價意願不高，但受到個股與產業消息的驅動下，主要指數收復了部分上週的跌幅。其中，七大科技股表現分化，僅 Nvidia 因即將公佈財報而表現疲弱。市場對 Blackwell 產品出貨的期待和謹慎心理，促使投資人採取較為保守的操作策略，降低波動風險。
【商品市場】
美債市場
10 月 NAHB 建商信心指數意外攀升至 46，高於市場預期的 42，顯示房市信心有所改善。同時，包含 Vulcan Materials、Morgan Stanley 在內的至少 10 家公司發行新債，增加籌碼供應，推動美債殖利率上揚。然而，當 10 年期美債殖利率在早盤觸及 4.5% 後，技術性買盤湧入壓低殖利率，逆轉升勢。最終，美債殖利率由漲轉跌，收盤下行。
美元市場
自川普勝選後，美元指數在八個交易日中有七日上漲，累計漲幅推動美元接近超買區間。然而隨著市場對「川普交易」的熱情降溫，美元自上週開始逐漸承壓。加之美債殖利率回落，美元指數隨之走弱。在主要匯率中，僅日圓表現偏弱。日本央行總裁植田和男在與名古屋商界領袖會面時表示，日銀將根據經濟活動與物價的最新狀況來決定是否升息，並未釋放明確的升息信號，這使得市場對日圓承壓。
【台股盤勢分析】
台股連五黑之後，今日周二出現多方反攻大漲 302 點，但明日台指期月結算面臨外資淨空單 4.1 萬口及周四輝達財報的考驗，盤勢上若要具備擴大多方反攻空間，預計周四過後將較有機會，但反彈的幅度則仍需要量價配合才能延續。
盤面上今日續強如先前叮嚀 BBU 概念股及特斯拉概念股，如順達 (3211-TW)、西勝 (3625-TW)、矽瑪 (3511-TW), 技術面高位回檔過後，短線築底後走強的方向的半導體設備股，如均華 (6640-TW)、均豪 (5443-TW)、萬潤 (6187-TW)，矽光子概念股，高位回檔整理過後今日也表態轉強，如聯鈞 (3450-TW)、聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW)，光鋐 (4956-TW)，值得觀察的是剛出現多方表態轉強的個股，則需留意後市續買力道及量能連續的訊號。
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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師
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