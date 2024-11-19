習近平發表G20領袖峰會演說 稱要多合作 少一點「小院高牆」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-19 16:00

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中國國家主席習近平周一（18 日）在巴西里約熱內盧出席 20 國集團（G20）領導人第十九次峰會，並發表講話，他表示要多一些合作，少一些「小院高牆」，並提出中國支持全球發展的八項行動。

據《新華社》報導，習近平在峰會上圍繞「抗擊飢餓與貧困」議題討論時，發表題為《建設一個共同發展的公正世界》的講話。

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習近平指出：「當今世界百年變局加速演進，人類發展面臨的機遇和挑戰前所未有。作為世界主要大國領導人，我們應該不畏浮雲遮望眼，秉持命運共同體意識，扛起歷史責任，展現歷史主動，推動歷史進步。」

為了建設這樣的世界，習近平說，要在貿易投資、發展合作等領域增加資源投入、做強發展機構，多一些合作橋梁，少一些「小院高牆」，讓越來越多開發中國家過上好日子、實現現代化。

他還提到要營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境，推動普惠包容的經濟全球化。

習近平強調，中國始終是「全球南方」的一員，是開發中國家可靠的長期合作夥伴，也是支持全球發展事業的行動派，願同廣大開發中國家攜手實現現代化。

習近平也宣布中國支持全球發展八項行動：

一是高品質共建「一帶一路」。

二是建設好全球南方研究中心。

三是支持非洲發展。

四是支持減貧和糧食安全國際合作。

五是推動全球科技創新成果更多惠及「全球南方」。

六是支持 G20 展開造福「全球南方」的合作。

七是落實 G20「反腐敗行動計畫」。